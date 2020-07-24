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後疫情製鞋業未見復甦　寶成子公司公告上半年虧損至少1.5億美元

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▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊製鞋業，寶成今（24）日代子公司裕元工業發佈最新盈利警告，依據對裕元工業109年上半年度未經查核之合併財務報表所作的初步檢視，預期今年上半年稅後淨損約1.5億至1.6億美元。

寶成表示，由於新冠肺炎疫情仍存在重大不明朗因素，這必然會影響製造業務之訂單及銷售能見度，亦必然會影響裕元工業於109年度後續之營運表現。

請繼續往下閱讀...

依據公告，裕元工業的製造業務今年上半年度之營業收入較108年同期減少17.5%，約為24.18億美元，主要因為新冠肺炎疫情造成出貨延遲，及消費者需求下降，後者並導致客戶訂單減少及取消訂單。

由於大陸地區及東南亞國家之政府在疫情爆發後實施封城及其他社交疏離措施，甚至引致裕元工業某些工廠曾經暫停生產，影響裕元工業製造業務109年上半年度之營運效率。

由於產能利用率下降以及營業收入減少，對裕元工業的製造業務造成營運反槓桿作用，大幅影響其獲利率。此外，面對嚴峻的經營環境，裕元工業進一步調整產能配置，加強靈活性，以應對不斷改變的客戶需求，因而於109年上半年度優化位於大陸地區湖北省的生產設施。

裕元工業亦暫時調降其東南亞的製造產能，以因應持續的不確定性以及客戶需求能見度低落。上述之調整造成109年上半年度一次性費用增加。

裕元工業從事零售業務之子公司寶勝國際預期109年上半年度之稅後淨利約人民幣1700萬元，較108年同期之稅後淨利約人民幣4.6億元大幅減少超過90%，主要由於大陸地區於109年第一季實施多項嚴格管制措施以遏制新冠肺炎疫情擴散，對寶勝國際之經營業績產生不利影響。

寶勝國際之營業收入於109年第二季已回升至約人民幣67.93億元，與108年同期持平，惟由於寶勝國際進行更多促銷活動以刺激消費，導致毛利率因而下降。

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