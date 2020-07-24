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元大銀高層人事異動！　莊有德升任副董事長、卜繁聖接總座

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▲▼元大,元大金,元大銀。（圖／記者賴亭羽攝）

▲元大銀行今天召開董事會，通過總經理莊有德升任元大銀行副董事長一職，總經理將由元大銀行資深副總經理卜繁聖升任。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

元大金控代子公司元大銀行公告高層人事異動案，元大銀行今（24）日召開董事會，通過總經理莊有德升任元大銀行副董事長一職，總經理將由元大銀行資深副總經理卜繁聖升任。

元大銀行表示，將持續借重副董事長莊有德經營管理長才，協助經理部門提高營運效能，而卜繁聖對於金融交易與財務管理方面具有高度敏銳，未來將在元大銀行嚴謹的法令遵循制度與風險管理機制下，持續推動跨部門、跨子公司及跨境間整合，以「均衡業務結構、分散獲利來源、資本運用效率化」為經營主軸，提升營運績效，持續成長。

請繼續往下閱讀...

莊有德在元大集團服務多年，曾任元大證金董事長、元大金控執行副總經理與元大銀行董事等職務，長期擔任要職，熟稔整體營運發展。2018年2月起擔任銀行總經理，任內積極整合元大與大眾合併業務，合併首年元大銀行總資產規模逾1.3兆元，實質獲利突破100億元，排名民營銀行第7大，去年稅後純益100.46億元，全年每股稅後純益1.36元，創歷年新高。

卜繁聖曾擔任元大銀行金融市場事業處處長與財務主管，元大證券債券部副總經理等重要職務。在金融交易、資產配置、資金運用、產品設計及海外交易事業管理等工作項目均有亮麗表現，尤其在元大銀行金融市場事業處處長任內，金融商品操作與財務控管上更是屢創佳績。

此外，元大銀行在詭譎多變的國際政經環境下，面對疫情經濟復甦的過程中，一切營運作為均秉持高度風險意識，遵守最嚴謹的風險管理、法令遵循及縝密的內稽內控制度，依金融市場變化彈性調整業務策略，維持獲利穩健成長及深耕資產經營價值，極大化股東報酬，續創下一波營運規模擴張及獲利成長契機。

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