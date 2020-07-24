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金價戰新高！中國大媽丟、西方大戶撿　4個理由支持黃金續漲

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▲川普在推特的發文，也影響金價走勢。（圖／路透）

▲中國大陸黃金大媽解套後所丟出的黃金，西方大戶和專業機構反而積極掃貨，造成「東金西移」的現象。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎疫情（COVID-19）蔓延，推升金價已經來到每盎司將近1900美元挑戰1920美元歷史新高點，甚至達到2000美元，但是黃金價格過熱嗎？黃金王子、台銀副理楊天立表示，3月時黃金價格大約是在1450美元，至今黃金價格大約是1900美元，四個月的時間漲幅約三成；但是相對2008年金融海嘯發生時，黃金價格在四個月內漲幅48%，相較而言這次黃金價格的「漲幅」還算健康。

從這一波上漲來看，以往喜歡黃金最大市場中國大陸、印度反看不到需求，過去極力掃貨的「中國大媽」反而在1500美元到1600美元解套帶拋售黃金，雖然如此卻為造成黃金價格的壓力，反而黃金價格持續上漲，顯示黃金已經很好的消化掉「賣壓」並且持續成長。

請繼續往下閱讀...

而中國大媽、印度所賣的黃金，則是由歐美的法人、專業機構和高端客戶（黃金大戶）等「撿貨」承接，而這些專業機構和高端客戶是依據科學判斷以及在資產配置中，配置一部分的在黃金上以「避險」為目的，而非追高殺低，這也是黃金市場目前「健康」成長的主要因素。

黃金價格突破了頸線，以技術線型來看1830美元是較大的支撐、1870是短期的支撐；目前市場上法人認為短期目標價會直接跳上歷史新高達到1930美元，邁向整數關卡2000美元甚至是2200美元。楊天立分析，有4個理由支持黃金價格持續上漲。

▲美國政府將14億美元的紓困金寄送給已故的納稅人。 （圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國際熱錢太多也是推升黃金價格持續上漲的因素。 （圖／取自免費圖庫Pixabay）

一，國際熱錢、資金持續在市場上竄　黃金也會喝到湯

由於因應新冠肺炎對於全球經濟重創，因此各國央行持續一段「貨幣寬鬆政策」導致市場上的錢很多，也造成各國股市飆升原因。但是即使市場熱錢多，但是目前各國新冠肺炎疫情持續升溫，許多國家還在封城、封國對經濟持續傷害，所以歐美國家有可能會有第二波寬鬆政策，這會使得市場的資金更多，部分資金也會流到黃金上，作為避險的工具之一形成了「股市在吃肉、黃金也會喝到湯」的現象

二，利率持續走低的　美債也是投資人擔心另一隱憂

楊天立表示，雖然美國聯準會（Fed）已經宣示不會「負利率」，不過由於現在美國總統川普選情不佳，不排除美國聯準會會有新的動作；而且他預測，走低的可能不會是政策利率，而是「美債的殖利率」如果美債的殖利率過低，對市場的投資人來說也是一個風險。

三，各國央行的的資產負債表不斷膨脹

各國央行為了救市，資產負債表不斷膨脹，雖然無法預測是否會有央行的資產負債何時「爆掉」但是這對機構法人、西方黃金大戶來說也是一個風險，所以今年第二季黃金ETF總持有黃金淨增加743萬噸，創歷史新高，可見黃金對於機構法人避險的重要性。

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

▲中美關係已經從「口水戰」變成了「秀肌肉」，市場也擔心擦槍走火。（圖／路透）

四，中美關係緊張　「口水戰」變成「秀肌肉」

中美關係緊張，已經從貿易戰擴大到科技戰、台海、南海的軍事緊張，已經從原本的「口水戰」擴大到「秀肌肉」，保護主義興起，市場最擔心演變到最後變成貨幣戰、金融戰等，這對金融市場相當不利，這也推升了黃金的需求。

所以是否要跟著歐美的法人機構、西方黃金大戶走？楊天立表示，如果現在都空手的投資人、且對黃金價格也沒有想法者，不建議貿然進入黃金市場。但是如果手上有比較高的股票、債券等資產者，建議還是維持在一成作為避險，價格調整為在1870美元到1830美元以下分批買進

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