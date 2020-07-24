元大期貨為讓投資人了解匯率風險　今舉辦LME實務研討會

▲元大期貨24日舉辦2020台北LME實務研討會。（圖／業者提供）

記者余弦妙／台北報導

元大期貨(6023)今（24）日指出，為使金融業、倉儲物流及租賃等行業更深入了解英國倫敦金屬交易所(LME)的交易實務作業和台灣倉儲業者經營現況，期貨公會特別邀請產業法人及相關專業人士參與2020台北LME實務研討會。



元大期貨表示，新冠肺炎疫情在全球擴散，各國實施封閉措施，而近期重新開放經濟活動，導致在此期間大宗商品價格波動加劇，全球實體企業客戶庫存風險也逐漸升高。

以銅價為例，今年1月中旬仍在每噸將近6,300塊美元，然而因為COVID-19的疫情影響，3月中旬甚至出現不到4,400塊美元的報價(跌幅將近30%)，若產業法人當下能利用期貨來規避銅庫存一半的風險，那存貨損失就能降15%，顯見準確擇時避險能有效減少疫情對銅價的負面效應，有助產法經營的穩健。

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元大期貨說，香港子公司由於客戶產業鏈散布在亞洲，核心需求商品像是銅、鋁、鎳等有色金屬，透過英國倫敦金屬交易所(LME)的期貨商品實物交割、倉單交換等服務，可以協助客戶避免市場價格波動風險及原物料庫存靈活調度，此外，由貿易活動衍生的匯率風險，則可透過匯率期貨達到避險的效果。

因此，為使金融業、倉儲物流及租賃等行業更深入了解英國倫敦金屬交易所(LME)的交易實務作業和台灣倉儲業者經營現況，期貨公會特別邀請產業法人及相關專業人士參與2020台北LME實務研討會。

元大期貨副總張嘉成在會議中指出，台灣期貨業長期專注於客戶投資管道，提供國內外期貨選擇權商品的電子交易平台，此外，元大期貨將服務範圍擴張，提供產業法人客製化的交易策略以及專屬的研究報告，例如：原物料庫存管理、貿易風險管理、客製化原物料商品的專題報告，讓產業客戶從生產、製作到出貨的流程中，能隨時掌握市場行情動態，以協助客戶達成預先防範風險的目的。