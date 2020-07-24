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合勤看重資安分割新創「黑貓資訊」　董座朱順一：辦資安大賽培養專業人才

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▲左起為合勤控資安長游政卿、董事長朱順一、兆勤科技全球業務行銷副總經理田瑛睿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為合勤控資安長游政卿、董事長朱順一、兆勤科技全球業務行銷副總經理田瑛睿。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

合勤控（3704）今（24）日舉辦首屆資安大賽，董事長朱順一表示，集團布局資安多年，一直到現在慢慢開始受到重視，但是是否買單資安的意識仍然薄弱，而且資安領域缺乏專業人才，因此因為透過資安大賽，激起學生對於資安的興趣。

朱順一分享，合勤基金會第一次舉辦資安大賽，主要是希望激起學生對資安的興趣，拉近學界跟產業界的距離，而且合勤是全台唯一做資安軟硬體設備的廠商，資安設備銷售歐洲超過20年，但是默默的跟網路世界對抗十幾年，直到近年人們才開始重視資安。

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朱順一表示，合勤布局資安領域十幾年，但是只要你有價值，就會成為駭客攻擊的目標，這是企業主首先需要具備的認知，然後是人員紀律、網路規劃，最後才是設備、平台，而且真正的資安防護不是一個點，而是要能夠進行連結。

合勤控旗下兆勤科技全球業務行銷副總經理田瑛睿表示，整體資安能量做起來需要平台，尤其專業人才是資安發展的重點，因此未來要把資安產品、服務做好，網通佔據的比例大，像是現在網路服務的場域散落，所以需要培養更多的專業人才，這些都是台灣資安產業的根本。

▲左起為合勤控資安長游政卿、董事長朱順一、兆勤科技全球業務行銷副總經理田瑛睿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲兆勤科技資安解決方案。（圖／記者姚惠茹攝）

田瑛睿表示，合勤控經營網通產業30年，觀察到資安近年來的成長趨勢明顯，尤其是營收已經佔據兆勤25%的比例，再加上今年受到疫情影響之後，成長的趨勢更加明顯，所以成為集團發展的重點項目，後續更是看好還有大幅成長的空間。

合勤控資安長游政卿表示，看好資安領域的發展，因此合勤控2017年就將旗下資安部門分拆出來成為子公司黑貓資訊，尤其是數位轉型的開展，連網就會發現到處都是資安漏洞，所以需要從外網、內網、防禦、工控等各領域著手。

游政卿指出，黑貓資訊聚焦在內網的行為分析，在意員工的資安意識，因為內網裡面就是員工，所以集團內每半年就會做資安意識的社交演練，但是1700多名員工中，還是有100多名員工會被騙，所以黑貓以實作的觀點，來做可執行的程序，而不是下高階的指導棋。

合勤集團為網路通訊產業，以合勤投控為母公司，目前旗下有三大子公司，分別代表著品牌、代工和通路等不同的市場業務，像是合勤科技專注於電信事業市場發展、盟創科技專注於網通產品的研發與製造代工、兆勤科技則是聚焦於商業應用網通解決方案發展。

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