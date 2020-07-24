資金瘋狗浪席捲台股　分析師提醒「這個時間點」是本波高峰到頭！

▲台股今天盤中攻上12502點，再度改寫30年來的新高，不過，行情後來由紅翻黑，未能持續攻勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／綜合報導

台股指數今（24）日上沖下洗，台積電開盤凌厲，領大盤一舉衝破12500大關，但熱情隨即冷卻，大盤指數盤中跌逾百點，一度失守12300點。面對這波台股資金行情，有如瘋狗浪般，摩爾投顧投資長郭哲榮指出，這波資金派對高潮就在新冠肺炎疫苗出現之前，「疫苗出現後，台股就會出現震盪。」

台積電（2330）今日以390元開出，再刷歷史新高，市值衝上10.11兆元，部分投資人擔心「台積電獨大」對台股會不會反而不好？對此，郭哲榮今日在《榮耀華爾街》節目中表示，正是台積電的強大，才能帶動多家公司一起受惠。

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他指出，大盤指數今天創下30年新高，「你怎麼會覺得今天跌109點叫做『空頭走勢』？」至於這波資金派對何時會到頭？郭哲榮認為關鍵在新冠肺炎疫苗。

美國職棒大聯盟MLB今日開打，美國職籃NBA也將在月底開打，郭哲榮表示，近期開始有資金抽出回流至運動博弈，若之後疫苗正式通過三期並開始量產，屆時全球解封、旅遊業回溫，這些原本進到股市的資金也會逐漸撤出。

因此，郭哲榮認為這波資金派對的高潮，就在「疫苗正式出現之前」。不過他也強調，若英特爾找台積電代工，「這些失血短期內不重要。」英特爾生產晶片不順可能會找台積電代工，而英特爾的競爭對手AMD同樣也是台積電的客戶，因此無論如何，對台積電將是一大利多。

▲摩爾投顧投資長郭哲榮。（圖／摩爾投顧提供）