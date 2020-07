獨自待在房間裡…3歲男童拿手槍「射中自己頭部」慘死！

▲美國南卡州3歲小男孩意外取得手槍,開槍射中自己頭部身亡。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

美國南卡羅萊納州(South Carolina)於22日發生一起悲劇。3歲小男孩連恩(Liam Myers)不知如何取得一把格洛克45(Glock 45)半自動手槍,不小心開火,未料竟射中自己的頭部,送醫搶救以後,仍不治身亡。

綜合WISTV、《鏡報》報導,連恩與22歲的母親一起來到這間位於哥倫比亞(Columbia)的公寓,數名大人正在聊天、交談,卻突然聽見另外一個房間傳來槍響。小男孩的頭部遭子彈射中,緊急送醫,但悲劇發生1小時以後,仍在醫院宣告不治。

First picture of boy, 3, who 'accidentally shot himself dead semi-automatic gun' https://t.co/wKGcdOyiN8 pic.twitter.com/xT5ZoZeMlu