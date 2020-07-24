獨自待在房間裡…3歲男童拿手槍「射中自己頭部」慘死！

▲美國南卡州3歲小男孩意外取得手槍，開槍射中自己頭部身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國南卡羅萊納州（South Carolina）於22日發生一起悲劇。3歲小男孩連恩（Liam Myers）不知如何取得一把格洛克45（Glock 45）半自動手槍，不小心開火，未料竟射中自己的頭部，送醫搶救以後，仍不治身亡。

綜合WISTV、《鏡報》報導，連恩與22歲的母親一起來到這間位於哥倫比亞（Columbia）的公寓，數名大人正在聊天、交談，卻突然聽見另外一個房間傳來槍響。小男孩的頭部遭子彈射中，緊急送醫，但悲劇發生1小時以後，仍在醫院宣告不治。

First picture of boy, 3, who 'accidentally shot himself dead semi-automatic gun' https://t.co/wKGcdOyiN8 pic.twitter.com/xT5ZoZeMlu — Daily Mirror (@DailyMirror) July 24, 2020

里奇蘭郡（Richland County）警方大約晚間6時趕到現場時，連恩已經被送往醫院。一名警員在其中一間臥室的床墊下發現涉案的手槍，而一名住在此公寓的女子表示，她在槍擊發生以後，把手槍放到那裡。

據悉，目前仍不清楚連恩如何取得上膛的手槍，也還沒有人遭到逮捕，或受到指控。法醫23日證實，小男孩死於上半身的槍傷，但驗屍報告中並未指出孩童死於「自己造成的槍傷」。全案仍在調查中。

案發以後，親朋好友紛紛在臉書上哀悼。父親德文（Devin Myers）表示，他在事發1小時前才和連恩通電話，兒子當時要求父親來家裡住一晚，沒想到就此天人永隔。

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