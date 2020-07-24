瑞銀看好黃金年底攻上2000美元　有望挑戰9年新高！

▲瑞銀預估，黃金可望衝上每盎司2,000美元大關，將刷新2011年的盤中高點。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

在中美關係緊張、新冠肺炎疫情肆虐等因素下，帶動金價持續攀高，今年至今已大漲23.6%，漲勢甚至超過2009年全球金融危機時期，瑞銀今（24）日預估，金價可望衝上每盎司2,000美元大關，將刷新2011年的盤中高點，但明年央行寬鬆力度到達頂點後，將會使得金價承壓。

瑞銀表示，2019年5月金價每盎司不到1,300美元，但隨著中美關係進一步緊張，儘管疫苗研發有正面的消息，但疫情前景仍然不確定，加上油價上漲和石油需求較預期強，也引發對通膨的憂慮，美元似乎也加速走弱，應會在今年內繼續拉抬黃金價格。

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黃金是今年以來表現最亮眼的資產之一，今年至今已大漲23.6%，因此瑞銀全面上調黃金預測值，2020年12月底調高至每盎司2,000美元，將刷新2011年的盤中高點（每盎司1,921美元）。

不過，瑞銀預期，進入2021年後經濟復甦將加快腳步，疫苗問世、各國央行的極度寬鬆舉措達到最高峰，可能引發ETF投資者拋售，使得金價見頂，因此預估，2021年3月底金價調至每盎司1,950美元，2021年6月底則來到每盎司1,900美元。