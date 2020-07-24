蓬佩奧演說再提台灣！　怒批中國「恩將仇報」：美國被北京話術蒙蔽

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



文／中央社

美國國務卿蓬佩奧今天在演說中闡述美中關係轉變，並鼓勵各國改變對中國的觀點、採取行動。他提到台灣時說，數家企業先前更改對台灣的標註，都是為免激怒北京。

蓬佩奧（Mike Pompeo）下午在加州約巴林達市（Yorba Linda）的前總統尼克森（Richard Nixon）紀念圖書館發表演說，主題是「共黨中國與自由世界的未來」（Communist China and the Free World's Future）。

他說，美國等自由國家的政策拯救了中國衰敗的經濟，卻只見北京當局對伸出援手的國家恩將仇報。

「我們對中國人民張開雙臂，卻只見中共剝削、利用我們自由開放的社會，派遣宣傳人員進入記者會、研究中心或中學校園、大專院校，甚至我們的家長教師聯誼會。」

「我們將台灣友人邊緣化，而台灣後來發展成蓬勃的民主。我們給予中共及其政權本身特殊的經濟待遇，卻只見中共堅持要求對其人權侵害情形噤聲，才准西方企業進入中國。」

蓬佩奧說，國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前舉出幾個例子，包括萬豪（Marriott）、美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）等企業，全都移除了企業網站上對台灣的標註，以免激怒北京。

蓬佩奧還表示，好萊塢作為美國人創意自由的中心，也自詡為社會正義仲裁者，但在創作內容提到中國時，即使只是輕微不利於中國，也必須自我審查。

他說：「或許我們對中國共產主義的強大力量過於天真，或許我們在冷戰勝利後志得意滿，或許我們是膽小的資本主義者，又或許我們被北京口中和平崛起的話術給蒙蔽了。」

他表示，不論基於什麼理由，中國在國內愈來愈專制，在其他地方對自由的敵意也愈來愈具侵略性，因此總統川普才會說「夠了」。

▼蓬佩奧約在影片7分53秒處提及數家企業先前更改對台灣的標註，都是為免激怒北京。

