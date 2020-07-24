榮運搶搭電商宅經濟成長商機　國際物流園區明年底完工

▲長榮集團旗下榮運今（24）日舉行法人說明會，董事長陳義忠說明公司營運概況及市場展望。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮集團旗下榮運今（24）日舉行法人說明會，董事長陳義忠表示，新冠肺炎疫情帶動網路購物與電商業務成長，到貨速度成為電商業者搶攻市占率的關鍵，加上台商回流帶動建廠需求及出口成長，榮運提前佈署打造高端國際物流園區，預計明年底完工。

依據財報，榮運營收來源包括船租、櫃租、售油、運輸、客運等多元收入，受到新冠肺炎疫情及出售老舊船舶影響，今年第一季船租收入佔整體營收比重，較去年同期下降2.83個百分點。

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▲長榮國際儲運公司董事長陳義忠。（圖／記者林淑慧攝）

看好電商業務帶動倉儲需求持續成長，榮運規劃大園倉儲物流園區占地 2 萬 8000 餘坪，將興建 1 座四層樓的現代化物流倉庫和 1 棟七層樓的辦公大樓，總樓地板面積約 4 萬坪，包括 3 萬 5 千坪的倉儲空間，除了設置太陽能發電設備落實環保，物流倉庫擁有可容納長達 16 公尺的 40 呎貨櫃車行駛至各樓層的大型車道。

陳義忠表示，大園倉儲物流園區鄰近桃園國際機場和台北港，具海空運輸雙優勢，是理想的國際物流中心，完工啟用後，可提供高規格的物流設施，可望提升相關產業的競爭力。

針對今年貨櫃運輸的營運重點，榮運持續調整業務調派，爭取優質CY進出口拖運業務及大型賣場物流拖運業務，並持續汰舊換新車輛，降低燃油及維修成本，優化派車系統搭配GPS衛星導航，減少人工作業時間、增進派車效率，降低車輛空趟成本，也適時調整運價以合理反映作業成本。

榮運自2014年投入貨櫃租賃市場，陳義忠指出，此業務目前公司及子公司擁有全貨櫃船共14艘已全數出租，獲利相當穩定，船租加計櫃租的營收占整體比重已超過四成，2020年持續增加投資新造乾櫃26,000 TEU，截至今年第二季已完成採購量為9,700 TEU。

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