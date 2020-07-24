　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

大江核酸檢測機台通過美FDA註冊列名　再登國際頂尖期刊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為大江生醫董事長林詠翔、衛福部政務次長何啟功，大江基因自動化檢疫導入疾管中心　24小時運作可精確檢測866人。（圖／記者姚惠茹攝）

▲大江基因新冠肺炎核酸檢測QVS-96機台。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

大江生醫（8436）子公司大江基因今（24）日宣布，新冠肺炎核酸檢測QVS-96機台，繼通過台灣衛福部認證，進駐疾管局昆陽實驗室上線抗疫，日前再通過美國FDA註冊列名，取得赴美銷售資格，並榮登生物科學領域頂級期刊Nature Biotechnology ，將台灣防疫科技推向全球。

大江基因表示，目前各國官方檢疫組織使用的RT-PCR/QPCR核酸檢測法，準確率99.99%，是公認最精準、且普遍列為官方認定確診與否的檢測依據，但其檢測過程需要大量時間與人力，大江基因以自動化方式加速其核酸萃取及試劑分注程序，加速原有程序達10倍速。

請繼續往下閱讀...

大江基因指出，下一代甫取證的QVS-96S，其24小時檢測樣本數達2016件，一台流量約當等同20間檢驗所總和，有效解決當今檢測人員工作風險及人力缺乏等迫切問題，目前已取得美國FDA註冊列表，能在美國及承認FDA認證等國家合法銷售。

大江基因分享，QVS-96S更登上全球生物科學領域頂尖期刊Nature Biotechnology ，引發美國FDA關注，並在FDA官方網站登出大江基因QVS-96相關報導，這是台灣防疫科技目前在全球專業領域的重大成就，期待能以最準確快速的檢疫技術進駐全球各大機場。

大江基因說明，QVS-96以先前擬定的3項特點發展，包括全球市場推廣、高處理通量、全自動化，面對當前新冠肺炎病毒肆虐，大江基因希望支援全球機場檢疫，透過自動化設備加速篩選確診，目前可做到每航班乘客全檢，只需4小時左右即可知道結果。

大江基因補充，目前兩地航站都取得陰性結果者，其檢測結果高度可信，檢測陽性者能即刻原班機遣返，若全機陰性結果，則可視規定縮短隔離時間，有效阻絕境外移入病例，讓各大機場精準檢疫，儘速開放通商，恢復各國經濟復甦。

大江基因強調，目前QVS-96訂單流量與製造產能穩定，即將陸續出貨各國，大江生醫以檢疫方案整合服務，攜手各家上下游友軍合作，組織台灣檢疫團隊，更在國際疫情高漲嚴峻之際，分享台灣卓越防疫經驗，為全球恢復正常而努力。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

看好5G宅經濟蓬勃發展！旺宏董事長吳敏求：無論是否有疫情　這都是明顯趨勢

元大期貨為讓投資人了解匯率風險　今舉辦LME實務研討會

理財周刊／美國大選行情發酵　美股布局要趁早

財訊／新藥產業大解盲

財訊／薪資天平歪一邊　瘦了基層肥了高層

先探／再生能源多頭號角響起

先探／財報最旺人氣股

合勤看重資安分割新創「黑貓資訊」　董座朱順一：辦資安大賽培養專業人才

理財周刊／暴漲暴跌後　生技股的未來

理財周刊／匯率運輸　第三季變數大增

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

看好5G宅經濟蓬勃發展！旺宏董事長吳敏求：無論是否有疫情　這都是明顯趨勢

元大期貨為讓投資人了解匯率風險　今舉辦LME實務研討會

理財周刊／美國大選行情發酵　美股布局要趁早

財訊／新藥產業大解盲

財訊／薪資天平歪一邊　瘦了基層肥了高層

先探／再生能源多頭號角響起

先探／財報最旺人氣股

合勤看重資安分割新創「黑貓資訊」　董座朱順一：辦資安大賽培養專業人才

理財周刊／暴漲暴跌後　生技股的未來

理財周刊／匯率運輸　第三季變數大增

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

3歲娃趁主子「不醒貓事」幫穿粉紅鞋　牠醒來反應笑翻網

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

財經熱門新聞

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

威力彩電選是給彩券行送錢？ 台彩數據會說話

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

即／威力彩25億開獎了　財神爺今晚去誰家

一樁金融弊案　竟讓台灣首富家族分崩離析

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

新北與東森、三立、三井　打造林口「台灣坎城」

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

快訊／台積電390元開盤再創歷史新高

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

發現自己遭到高薪低報怎麼辦？　勞保局教你2招自保

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

更多熱門

相關新聞

巴黎地下水「又被驗出新冠病毒」

巴黎地下水「又被驗出新冠病毒」

法國巴黎的非飲用水源與汙水4月被檢測出含有新冠病毒的「微量痕跡」，在當局實施封鎖以後，病毒一度消失，但如今研究者卻發現，市內下水道系統的汙水樣本中再度出現病毒蹤跡。

女拒戴口罩被趕　全機鼓掌歡送她

女拒戴口罩被趕　全機鼓掌歡送她

因華生技口服抗癌藥品取得美國專利　納入新冠肺炎專案指標性

因華生技口服抗癌藥品取得美國專利　納入新冠肺炎專案指標性

川普直升機中隊隊員確診新冠肺炎

川普直升機中隊隊員確診新冠肺炎

案456狂咳嗽「機場一採陰」主動求住院

案456狂咳嗽「機場一採陰」主動求住院

關鍵字：

大江生醫核酸檢測機台新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面