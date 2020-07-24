大江核酸檢測機台通過美FDA註冊列名　再登國際頂尖期刊

▲大江基因新冠肺炎核酸檢測QVS-96機台。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

大江生醫（8436）子公司大江基因今（24）日宣布，新冠肺炎核酸檢測QVS-96機台，繼通過台灣衛福部認證，進駐疾管局昆陽實驗室上線抗疫，日前再通過美國FDA註冊列名，取得赴美銷售資格，並榮登生物科學領域頂級期刊Nature Biotechnology ，將台灣防疫科技推向全球。

大江基因表示，目前各國官方檢疫組織使用的RT-PCR/QPCR核酸檢測法，準確率99.99%，是公認最精準、且普遍列為官方認定確診與否的檢測依據，但其檢測過程需要大量時間與人力，大江基因以自動化方式加速其核酸萃取及試劑分注程序，加速原有程序達10倍速。

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大江基因指出，下一代甫取證的QVS-96S，其24小時檢測樣本數達2016件，一台流量約當等同20間檢驗所總和，有效解決當今檢測人員工作風險及人力缺乏等迫切問題，目前已取得美國FDA註冊列表，能在美國及承認FDA認證等國家合法銷售。

大江基因分享，QVS-96S更登上全球生物科學領域頂尖期刊Nature Biotechnology ，引發美國FDA關注，並在FDA官方網站登出大江基因QVS-96相關報導，這是台灣防疫科技目前在全球專業領域的重大成就，期待能以最準確快速的檢疫技術進駐全球各大機場。

大江基因說明，QVS-96以先前擬定的3項特點發展，包括全球市場推廣、高處理通量、全自動化，面對當前新冠肺炎病毒肆虐，大江基因希望支援全球機場檢疫，透過自動化設備加速篩選確診，目前可做到每航班乘客全檢，只需4小時左右即可知道結果。

大江基因補充，目前兩地航站都取得陰性結果者，其檢測結果高度可信，檢測陽性者能即刻原班機遣返，若全機陰性結果，則可視規定縮短隔離時間，有效阻絕境外移入病例，讓各大機場精準檢疫，儘速開放通商，恢復各國經濟復甦。

大江基因強調，目前QVS-96訂單流量與製造產能穩定，即將陸續出貨各國，大江生醫以檢疫方案整合服務，攜手各家上下游友軍合作，組織台灣檢疫團隊，更在國際疫情高漲嚴峻之際，分享台灣卓越防疫經驗，為全球恢復正常而努力。

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