阿富汗16歲少女「持AK-47報血仇」照片爆紅！塔利班否認：沒有這場戰鬥

▲阿富汗少女手持步槍的照片爆紅。（圖／翻攝自FB）



實習記者陳妙津／綜合報導

阿富汗一名16歲少女手持AK-47突擊步槍的照片近來在網上瘋傳，背後竟藏洋蔥故事，原來她日前親眼目睹父母遭塔利班激進組織殺害，身負血仇的少女在上周持家人的AK-47投入戰鬥，擊斃2名塔利班突擊隊員，英勇舉止也被網友盛讚。不過塔利班組織則表示「沒有這場戰鬥，這是政府的宣傳手段」。

據BBC報導，阿富汗官員表示，這名少女的年紀約在14-16歲間，她的父母因支持政府而遭到塔利班組織殺害，上周組織內的突擊隊員又趁機襲擊村莊，但遭遇村民及民兵反抗，該名少女也手持家人的AK-47加入戰鬥，並順利擊殺2名隊員，目前她與弟弟都已經被安置到安全的地方。

▲阿富汗官員表示，少女與其弟已經被安置到安全處。（圖／翻攝自FB）



少女血海中英勇報仇的故事也被網友們熱烈追捧。法新社援引納吉巴•拉赫米（Najiba Rahmi）的話指出，「她心懷勇氣」。而網友穆罕默德•薩利赫則盛讚，「我們都知道父母是無可取代的，報仇會為妳帶來相對的安寧。」

不過塔利班組織否認曾有這場槍戰，並直指這則感人故事純粹是政府的宣傳手段。組織發言人扎比胡拉‧穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說，「組織的戰鬥人員襲擊了戈爾當地的警察檢查站，多名民兵被我們擊殺，只有2名組織成員受傷，但從來沒有政府所稱的那場槍戰，這是假消息。」

據當地媒體報導，戈爾省位於阿富汗西部的，是最不發達的省分之一，對婦女的暴力行為發生率極高。

塔利班激進組織在2月與美國簽署了和平協議，但仍有多成員繼續呼籲推翻當前阿富汗政府及憲法，組織與政府雙方的和平談判因換囚問題被推遲後，大小交戰不斷。