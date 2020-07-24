嫌兒太吵...22歲父拿毛巾塞「出生82天」嬰嘴內致悶死！　辯：幫擦口水

▲南韓22歲男子將毛巾塞入兒子口中，導致其死亡。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名年僅22歲的鬼父，只是嫌自己出生僅82天的兒子太吵，竟異想天開將嬰兒用毛巾塞進兒子的嘴巴，之後完全放置不管，導致其死亡，被逮後又否認犯案，辯稱只是想幫嗆到的兒子擦去嘴角旁的口水，遭法官判處7年徒刑，當庭羈押。

根據《韓聯社》，首爾西部地方法院23日依照涉嫌違反兒童虐待犯罪處罰條例（虐待兒童致死），宣佈判處22歲金姓鬼父7年重刑。

去年4月15日，金男趁妻子外出，竟嫌生後僅82天的兒子不斷哭鬧，竟拿起幼兒專用的毛巾緊塞兒子的嘴部，導致其子疑似因窒息而死。妻子回家後見到兒子已然斷氣，馬上撥打119報警，無奈送醫後仍回天乏術，哭斷腸向警方坦承，的確看到兒子嘴巴被塞滿毛巾。

金男辯解道，「我看孩子好像嗆到，才用手指頭和毛巾擦拭嘴裡的口水，根本就沒有用毛巾塞住孩子的嘴！」

不過現場法官並未採信金男的說法，認為當時只有金男一人在家陪伴兒子，加上金男的妻子根本毫無說謊、造假栽贓金男的理由，「被害者出生不到100天，依據常理來看，極不可能靠自己的力量將毛巾塞進自己的嘴巴。」

法官指出，金男事後曾向妻子坦承親手殺了自己的兒子，「我承認是我犯下的過錯，只求能得到原諒。」

法官解釋量刑理由，「身為親生父親，比起誰都有義務保護兒子能安全、幸福成長，然而卻只因哭聲太吵便將毛巾塞入嘴巴，這是非常危險的行為。不僅如此，還曾一度以令人難以相信的誇張理由否認犯案，毫無反省的態度。」

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