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瑞銀點出4關鍵看好全球股市下半年漲勢　投資人可長線布局潛力股

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▲▼美股,股票,股市,美國股市,。（圖／路透社）

▲瑞銀認為。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

全球近期陸續傳出新冠肺炎（COVID-19)）感染病例增加的情況，但股市在資金行情簇擁下持續驚驚漲，瑞銀對此表示，考量各國不會再次封鎖、美國大選前的財政刺激等4大關鍵因素，有望繼續支撐下半年股市表現，仍有上漲空間。

瑞銀認為，今年下半年全球股市有望繼續獲得支撐，主要有4大原因，首先是政策制定者似乎傾向於採取對經濟破壞較小的措施來延緩疫情傳播，儘管近期仍有國家傳出感染病例增加的情況，但致死率不像疫情爆發初期那樣高，預期各國不會再次進行封鎖。

請繼續往下閱讀...

第二，封鎖期間消費者可供支出的資金增加，有望進一步支持經濟復甦。瑞銀指出，爆發疫情期間，美國、英國、德國、法國等地都出現儲蓄率明顯攀升的情況，雖然消費者可能增加儲蓄以應對不確定性加劇，但是至少一部分儲蓄將用於消費。

整體來看，目前經濟活動復甦力度普遍超過預期，經濟對解除封鎖措施作出比預期更積極的反應。

第三，在美國總統大選前，瑞銀認為，民主黨和共和黨都有強烈動力在今年夏季推行進一步的財政刺激，以便在11月的總統大選前爭取到更多支持，此舉可望為經濟帶來支持。

第四，長期而言，股票投資無可替代。瑞銀分析，美國聯準會（Fed）從未如此明確承諾要支持經濟渡過危機，並表示能夠承受資產價格上漲，讓市場預期未來數年都不會上調利率。

對投資人來說，瑞銀指出，這至少帶來2個問題。第一，取得投資組合收益的難度幾乎與日俱增；第二，在可預見的未來，現金和高評等債券的實際回報很可能為負值。

由於現金和債券的回報前景黯淡，對於長線投資人，瑞銀建議，採取措施排除短期干擾，並布局於具有長遠發展潛力的股票，而前所未有的貨幣擴張政策和刺激措施應會繼續支持資產價格，若經濟經濟數據進一步改善或疫情形勢好轉，將帶來上漲空間。

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