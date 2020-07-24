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AR、VR將成5G重要應用　遠傳井琪：希望裝置能再更精進

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▲▼遠傳電信7/3舉行5G行動通訊正式開賣記者會，遠傳董事長徐旭東、遠傳總經理井琪、交通部長林佳龍、NCC主委陳耀祥以及工業局長呂政華出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠傳電信總經理井琪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信總經理井琪今（24）日參加「2020玉山科技協會．勤業眾信科技論壇」，在會後的被問到如何看待AR與VR在5G時代的發展藍圖？對此，井琪認為AR與VR會成為5G時代初期重要的應用，不過她也建議相關的設備製造商，在產品的設計上可以再更精進，這一類的裝置現在要戴在使用者的身上還是很不自然。

井琪指出，現在在AR、VR裝置端的設計，與使用者的使用性上仍有一些鴻溝，這一類的穿戴式裝置要消費者戴在身上還是有點不自然。

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像是VR裝置，有分為簡易型與專業型。簡易型VR眼鏡雖然對於使用者的穿戴負擔沒那麼大，但是內容呈現效果沒有很好；而專業型的VR裝置雖然內容效果的呈現比較好，但是體積較大，且配戴又比較笨重。

因此井琪建議，這一類裝置的設計製造廠商，可以針對產品這方面的設計上更加精進，會較容易讓消費者接受、使用。

且除了消費端的應用外，井琪認為，這次的疫情讓許多專業維修人員都無法到工廠替客戶進行維修，如果能有更精進的AR、VR，或者是混合實境設備出現，不但可以立體化遠端維修過程，也會讓現場進行維修的人員在配戴上更舒適。

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