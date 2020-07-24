威力彩「電腦選號」＝送錢給彩券行？　台彩數據會說話！

▲威力彩已連續47期槓龜，下周一頭獎上看31億元，吸引不少民眾想試試手氣。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連槓47期，下周一（27日）頭獎上看31億元，將創下史上新高紀錄，但近期網路上瘋傳「電腦選號」等於給彩券行送錢一說，引起網友熱議；台彩對此公布數據指出，近6年來無論是大樂透或威力彩頭獎得主，電腦與自選的比例約為「7：3」。

近期有網友以「威力彩電腦選號真的有差嗎？」為題在PTT上發文表示，路過彩券行買了一張威力彩，卻被他的爸爸念說電腦選號是送給彩券行錢，自己選才有機會中，引起不少人熱烈討論；有網友支持父親的看法，直說「好像有點道理」，但也有網友好奇「歷屆中頭獎的有人是靠電腦選號的嗎？」

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不過，從台灣彩券公司數據來看，從第4屆（2014年至2020年7月23日）以來，威力彩累計開出30注頭獎，其中有21注為電選中獎，占比為70.0%，而自選則有9注，占比為30%。

另觀察大樂透頭獎情況，累計開出143注頭獎，其中有100注為電選中獎，占比為69.9%，而自選則為43注，占比為30.1%。由此可見，近6年來無論是大樂透或威力彩頭獎得主，電腦與自選的比例約為「7：3」。

投注站老闆也透露，目前民眾買彩券的習慣，仍以電選占多數，比例約有7成，至於自選則有3成，號碼以生日、生肖、身分證等數字來選填。