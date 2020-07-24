遭中國要求撤館　美國駐成都總領事是台灣女婿

▲美國駐成都總領事林傑偉。（圖／翻攝自臉書／Jim Mullinax）

文／中央社台北24日電

中國今天下令美國關閉駐成都總領事館。美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax），原任期只到7月，但因故留守成都至今。他的夫人是台灣作家莊祖宜，育有兩子，一家人因武漢肺炎疫情相隔兩地。

中國要求關閉美國駐成都總領館消息傳出後，莊祖宜的友人紛紛到她的臉書留言，詢問是否得以全家團聚。

莊祖宜先前在臉書、微博發文，2019冠狀病毒疫情（COVID-19，新冠肺炎）在武漢爆發後，她在2月1日收到通知，美國政府要求外交人員眷屬必須立刻返美。莊祖宜2月3日因此先帶著孩子從成都撤返美國，林傑偉繼續留守成都總領館，一家人分離迄今。

莊祖宜發文顯示，林傑偉的任期到7月結束，將派回華盛頓。但她在21日發文寫道：「本來興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

香港南華早報23日報導稱，中國將關閉美國駐成都總領事館，以報復美方日前要求中國72小時內關閉駐休士頓領事館。莊祖宜得知後回應，「目前都還是臆測」。

不過中國外交部今天上午宣布，已通知美國駐中國大使館關閉駐成都總領事館。多位莊祖宜的友人與粉絲隨後到她的臉書（Facebook）留言關心，並祝他們全家早日團聚。

至截稿，莊祖宜尚未回應。