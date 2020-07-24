因華生技口服抗癌藥品取得美國專利　納入新冠肺炎專案指標性

▲因華生技總經理郝為華。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

因華生技（4172）今（24）日宣布，自行研發的D07001口服抗癌藥品，日前完成臨床1b試驗找到人體最適投藥的100mg劑量，並取得美國專利採低劑量口服節拍式療法，同時獲得財團法人醫藥品查驗中心（CDE）納入新冠肺炎專案指標性案件。

因華生技表示，D07001口服使用劑量僅為原注射劑型的20%，在人體臨床1b試驗中，讓曾接受過2年各式癌症治療的病人使用，而在低劑量口服節拍式療法的投藥下，有80%的胰臟癌及部份膽道癌病人仍呈現腫瘤穩定控制，胰臟癌受試者無惡化存活期間超過一半以上達4~7個月，預計在下半年進入臨床2期試驗。

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因華生技指出，D07001口服抗癌藥品的主成份為Gemcitabine，其活性原就具有抑制病毒複製的效果，近期更有許多國際研究報告均顯示低劑量Gemcitabine可以強化自體免疫力進而增進抗病毒或癌症的效果。

因華生技說明，D07001可針對新冠肺炎輕症、中症、或無症狀患者，降低病毒數量以減緩病毒引起的症狀，依照因華所執行1期及1b臨床試驗結果，每週3劑，無不良副作用，口服用藥無須住院，可以降低照顧新冠肺炎患者的醫療成本，又可以降低住院產生的感染風險。

因華生技補充，D07001主成份在多篇期刊論文中證實，可以抑制多種RNA病毒在細胞內的複製，並誘發體內的自體免疫反應，像是促使細胞產生第三類干擾素(interferon-gamma)，達成消滅病毒的效果，目前因華在台大醫院所進行的體外試驗已證實低劑量即有抑制新冠病毒的功效，而且有效濃度(EC50)僅1.26 微莫耳，並且不會造成細胞毒性。

因華生技分享，相較於目前已取得緊急授權使用(EUA)的瑞德西韋，其與D07001的主成份同為核苷酸類似物，在抑制病毒的機制上雷同(EC50之濃度也非常接近)，但目前為止，瑞德西韋針對免疫提升的證據非常有限，D07001則有許多提升免疫能力的證據，同時瑞德西韋必須要在醫院靜脈輸注使用，D07001則可以口服使用，便利性大增。

因華生技強調，D07001應用於新冠肺炎已獲醫藥品查驗中心納入指標性案件，並同時送件美國BARDA申請，目標下半年進入人體臨床試驗。法人指出，因華專注於本業開發，D07001雖有新應用，但從未對外發布任何訊息，實屬務實專業。

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