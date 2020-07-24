歐美、亞洲航線貨量六月起顯著回升　長榮看好下半年海運市場展望

▲長榮海運旗下長信輪為12,000 TEU級貨櫃輪，現在配置於長榮海運的遠東-美國東岸航線。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代衝擊全球經貿表現，長榮海運董事長張正鏞今（24）日表示，東西向航線兩大市場及亞洲近洋航線的貨量，從六月起已經顯著回升，而貨櫃運輸對於保障人類生活基本需求至關重要，看好下半年海運市場展望。

張正鏞觀察，今年2至5月各國鎖國期間，各航線貨量約減少10%至20%左右。隨著各國陸續解封，遞延需求發酵，東西向航線兩大市場及亞洲近洋航線的貨量從六月起已經顯著回升。

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針對貨量及合約運價走勢，張正鏞指出，今年以來歐美大客戶對長榮海運的支持只有增加，沒有減少，加上國際至今沒有一個碼頭因為疫情而封閉，顯示貨櫃運輸對於保障人類生活基本需求至關重要，有助營運回穩。

由於全球經濟仍存在許多不確定性，長約客戶會優先選擇將貨載交付給船期穩定、信譽卓著、財務健全、且服務網路遍及全球的航運夥伴，長榮海運2020年簽訂之長約運價較2019年度合約調漲或持平。

張正鏞指出，由於新冠肺炎有效疫苗尚處於測試階段，市場上仍存有第二波疫情擴散疑慮。另外，主要消費市場有大量的勞工失業，消費能力降低，未來對貨物需求強度將是市場復甦的重要觀察指標，這也將是航運業第四季貨載表現優劣與否的關鍵因素。

依據Alphaliner預估，2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。長榮海運表示，2020年6月至 2022年底將有63艘新船(含自有及租入)待交付，預計運能將增加529,000 TEU，挹注營運表現可期。

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