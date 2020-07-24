華為向法院申請「中止引渡」孟晚舟！　律師批「被當籌碼」：美國誤導加拿大

▲華為財務長孟晚舟出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

加拿大高等法院5月時宣布，華為首席財務長孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，後續聽證會預計在明年夏天前結束。根據最新曝光的文件顯示，華為律師已經向加拿大法院提出申請，要求中止將孟晚舟引渡到美國的程序，並指出，美國將華為當作貿易戰的籌碼，在許多證據上誤導了加拿大。

根據加拿大《環球新聞》（Global News）報導，華為律師已經向加國法院提出申請，要求中止孟晚舟的引渡程序。文件中指出，美國總統川普和其他華府高級官員，試圖將孟晚舟作為貿易談判的籌碼，破壞了司法程序的公正性，在許多證據上誤導加拿大。

孟晚舟2018年12月在溫哥華國際機場遭逮捕，美國指控她違反對伊朗的制裁規則。當時川普曾向《路透社》表示，「如果我認為這有利於達成有史以來最大的貿易協議，這是件很重要的事，如果有利於國家安全，若有必要的話，我肯定會出手干預。」

華為律師指出，川普這番話具有攻擊性與不祥的徵兆，加上川普過去有過干預刑事訴訟的紀錄，讓人對這段話格外注意。律師批評，美國在許多關鍵證據上誤導了加拿大，選擇性地隱瞞訊息並省略了高度相關的資料，「這些疏漏遠遠低於勤奮、坦率與準確的預期標準。」

孟晚舟被捕後，以1000萬加元保釋金交保候傳，自此一直被軟禁在她溫哥華價值數百萬元豪宅中。她必須配戴GPS電子腳鐐，可以出入規定區域（不包括機場或輪渡碼頭），保全公司必須全天候跟隨。

►二手票券豐富你的生活～

►「第一神顏」Irene愛用！還不囤起來