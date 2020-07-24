台指期大跌137點　分析師：中美情勢持續影響、下周恐持續下跌

▲台指期7月24日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（24）日開盤下跌55點，來到12232點，接著震盪緩升，在早盤攻上12300整數關卡後，盤中受到亞洲股市重挫及上方賣壓湧現影響，一路下挫甚至翻黑，甚至跌破12200點整數關卡，終場以12150點作收，下跌137點，與現貨相較，逆價差154.04點。

展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，今天盤中因陸股、港股受到美國下令關閉中國駐休士頓領事館事件導致整個亞洲股市下跌影響，使得台股盤中也出現明顯下壓，雖然台指期整體而言還是由多頭帶領，維持在高檔的機率比較高，但由於美國越來越靠近總統大選，因此美國總統川普持續靠對中國施壓藉此創造聲量，仍會持續不斷。

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因此，容逸燊也說，在美國總統大選尚未落幕之下，中美之間的關係仍會處於相對緊張，同時近期亞洲股市震盪的情況也會比較明顯，台股也會因而受到影響；另外，若從台指期的選擇權來看，目前高檔最大未平倉量落在12300點之上，導致今天早盤在攻上12300點之後，上方賣壓也隨之出現，指數被壓回的情況也比較明顯。

容逸燊表示，下周的上半周仍有比較大的機會呈現震盪整理的走勢，目前下檔支撐在12000點，若是跌破就要看11800點是否能夠撐住。此外，也建議投資人，台指期目前都已經是在相對高檔的位置，先前都已經漲了一波，接下來會建議可以把手上已經在相對高檔的股票進行整理，可開始轉往基期較低，後市看漲的目標會是更好的選擇。

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