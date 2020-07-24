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封鎖後一度消失！　巴黎地下道汙水「又被驗出新冠病毒」

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▲法國巴黎馬恩阿瓦爾（Marne Aval）汙水處理廠。（圖／路透）

▲法國巴黎的下水道污水內被檢測出新冠病毒。圖為巴黎馬恩阿瓦爾（Marne Aval）汙水處理廠。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

法國巴黎的非飲用水源與汙水4月被檢測出含有新冠病毒的「微量痕跡」，在當局實施封鎖以後，病毒一度消失，但如今研究者卻發現，市內下水道系統的汙水樣本中再度出現病毒蹤跡。

《路透社》報導，巴黎自來水公司（Eau de Paris）研究實驗室負責人穆蘭（Laurent Moulin）指出，當局採取封鎖不久之後，汙水中的病毒濃度也降低，但6月底以來「我們已經看到一些（病毒痕跡檢測）呈現陰性的地方變成陽性」。據悉，樣本內出現新冠病毒基因組、病毒基因物質片段；這些片段不具感染性，可能由無症狀者排出。

穆蘭說明，此發現本身不意味著解封以後病毒數量激增，但與其他資料結合使用、分析，可以成為病毒擴散的早期預警訊號，甚至在人們感覺不適、尋求醫療協助以前就發揮作用。他說，團隊所蒐集的證據將被輸入模型，用以分析病毒發展。

▲法國巴黎馬恩阿瓦爾（Marne Aval）汙水處理廠員工蒐集樣本。（圖／路透）

▲馬恩阿瓦爾（Marne Aval）汙水處理廠的員工正在協助蒐集樣本。（圖／路透）

荷蘭、法國、澳洲等地科學家進行的一份早期研究指出，利用下水道樣本尋找新冠病毒的出現跡象，可協助估計一個地區的感染人數，而不必實際檢測每一個人。巴黎研究者4月公布的報告，他們針對市內汙水樣本進行1個月追蹤後發現，病毒濃度與當地疫情起伏呈現相似曲線。

法國累計21.6萬例確診，3萬多人染疫死亡，原本感染率下降，卻又出現一系列本土病例，當局因此於本周強制規定，民眾在密閉的公共場所必須配戴口罩。

►影／巴黎非飲用水源發現「微量新冠病毒」！官員證實：緊急關閉用水網路

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