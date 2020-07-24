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東森百億投資「台灣坎城」　王令麟：打造林口最高新地標、潮生活中心

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▲▼新北影視盛典林口國際媒體園區投資啟動記者會,東森國際王令麟總裁 。（圖／記者李毓康攝）

▲東森集團總裁王令麟看好林口發展，全球營運總部將搬遷林口媒體園區，成為推動林口邁向「台灣坎城」的一大助力。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

新北市政府和國有財產署合作推動的林口媒體園區，將把林口打造成為「台灣坎城」，今（7/24）盛大舉行啟動儀式，招商得標的三家廠商，所規劃的基地內容也搶先曝光，其中，東森集團取得B基地標案後，預計將投入100億資金規劃東森全球總部文創展演中心，創建林口430公尺最高美麗新地標，並結合健康、美容、寵物、展演、電競等多功能服務，成為最時尚流行的「潮生活」中心。

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東森集團近年擴張線下布局，國際化市場，併購自然美、草莓網、寵物雲，從發展通路成功轉型為發展商品品牌、內容IP，朝向健康、美容、娛樂影音事業，建構出一站式服務的東森生活圈。在得標林口國際媒體園區B基地案後，已於今年3月24日與新北市政府完成簽約，為了帶動園區發展，東森集團相關企業將進駐園區，成立東森全球營運總部，全力集中資源，規劃建立多功能展演廳、商場及總部大樓，吸引國內外旅客，同時服務林口生活圈。

東森林口媒體園區（圖／東森提供）

東森林口媒體園區（圖／東森提供）

▲東森全球總部文創展演中心將成為林口最高新地標，並規劃建立多功能展演廳、商場及總部大樓，吸引年輕人及國外旅客，成為最時尚流行的「潮生活」中心。（圖／東森提供）

東森集團也秉持企業社會責任回饋新北市民，除捐贈興闢1.05公頃的廣場用地，作為開放式活動廣場，並配合影音發展主軸，興建多功能展演廳，輔以機場捷運A9相鄰的便利性，將可做為台灣新創文化、演藝及企業團體活動場地最佳選擇，也將串聯相鄰基地，預計規劃智慧生活、影音與互動體驗等，提供附近及往來人潮，聚集、交會、集結及互動的場域，預估每年吸引1千萬以上訪客人次。

東森集團總裁王令麟提到，東森跨足媒體與零售產業，立足台灣，接軌全世界，未來全球營運總部興建完成後，除了具有緊鄰桃園機場與捷運優勢，結合林口新創園區產業聚落，東森新聞雲與深受亞洲年輕人歡迎的聲林之王國際IP等數位媒體，不但可打造亞洲AI人才中心，也把流行帶進表演廳，舉辦各種文創表演、大型活動，帶領台灣品牌、文創、娛樂、音樂和IP邁向國際。

王令麟提到，東森資源的注入，再加上全面性整合線上線下，讓林口媒體園區不只是年輕人潮生活的娛樂中心，也能滿足家庭一日休閒需求，預計2024年全球營運總部營收目標可達1,500億元，並創造一萬人工作及消費商機，相信未來，國際的林口、AI的林口、娛樂的林口、流行的林口，都將會是林口的代名詞。

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