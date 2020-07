美親台眾議員游賀大罵國會女同僚「臭婊子」 !　她這樣幽默回應

▲民主黨波多黎各裔政壇新星眾議員寇蒂茲。(圖/達志影像)

實習記者湯子暘/綜合報導

勞工階級出身的政治素人歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez),是美國史上最年輕的女國會議員。寇蒂茲24日在眾議院發表演說時指控,自己遭共和黨眾議員游賀(Ted Yoho)在國會大廈的階梯上嚴重侮辱,因為她被比中指,還被罵說是精神錯亂與「臭婊子」。

波多黎各裔的寇蒂茲說,「游賀在記者面前罵我『臭婊子』。這就是游賀對一名女國會議員的用詞」、「我們看到的是,這種事依循一定模式發生。這是對待女性的態度、侮辱他人人格的一種模式。」

長期友台的美國聯邦眾議員游賀,是美國眾議院外交委員會亞太小組主席,曾提出《防止台灣遭侵略法案》,此次陷入與寇蒂茲的爭議言論已不是第一次。據國會山報(The Hill)指出,雙方曾因為紐約市在疫情中犯罪率上升的議題而爭執,游賀大罵她「噁心」,並使用一些侮辱性字眼。

游賀則表示,對和紐約的同事「粗魯的談話方式」致上歉意,但他隨即否認自己有任何冒犯性字眼稱呼寇蒂茲。寇蒂茲則對此表示,她不期望65歲的游賀能夠道歉,但這樣不當的行為,意謂著男人在言語上會對女性多麼具有侵略性。

寇蒂茲也在推特上提到,在游賀侮辱她以前,她從未與他說過話,而她一向與共和黨的同僚相處得很好。對於游賀的侮辱性言詞,寇蒂茲則幽默的反擊,「婊子就是能把事情做好」。

I never spoke to Rep. Yoho before he decided to accost me on the steps of the nation’s Capitol yesterday.



Believe it or not, I usually get along fine w/ my GOP colleagues. We know how to check our legislative sparring at the committee door.



But hey, “b*tches” get stuff done. https://t.co/WlG3xccwR7