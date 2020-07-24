拒戴口罩害大家都不能飛！　女客被狼狽趕下機...全機掌聲歡送她

Ole Karen refused to wear a mask on an @AmericanAir flight so she was KICKED OFF.



And then everyone clapped #KarensGoneWild #karen @davenewworld_2 pic.twitter.com/EJnt0xIl78 — Jonah (@BookofJonah) July 20, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國受到新冠肺炎疫情影響，許多人因為不願意戴上口罩引發衝突事件。一架從俄亥俄州飛往北卡羅來納州的航班上，一名女乘客不但拒絕配戴口罩，還和空服員大聲爭執，最後被強硬趕下飛機，當她狼狽提著大包小包要離開時，大快人心的場面令全機乘客響起掌聲，開心歡送她下機。

事件發生在19日，考量到疫情情況，許多航空公司規定2歲以上旅客搭機時應配戴口罩，然而一名女乘客卻以身體健康為藉口，硬拗自己可以不用戴口罩，誇張態度引發其他乘客不滿，也與機上空服員發生爭執。

拍攝影片的女子斯萊德(Jordan Slade)表示，鬧事女子先是要求空服員讓她優先上機，登機後又一直在打電話，後來還與前來關心的空服員吵架，「她拒絕戴口罩，讓整班飛機的人陷於被感染的風險中，有一名乘客還為此直接和她起衝突」。

女子不戴口罩的行為導致班機無法起飛，耗費許多時間後終於被趕下機，而當她狼狽離開時全機響起了掌聲，她還生氣回嗆，「你們想拍手就盡量拍吧」。影片被斯萊德分享在抖音後獲得瘋傳，引發許多網友討論，「為什麼她沒戴口罩可以上機？」還有網友不解，「為什麼有人寧願被趕下飛機再多花錢買機票，也不願意戴上口罩」。

▼女奧客被趕下機時，全機響起了歡呼。（圖／示意圖／達志影像）

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