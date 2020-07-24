　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拒戴口罩害大家都不能飛！　女客被狼狽趕下機...全機掌聲歡送她

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李振慧／綜合報導

美國受到新冠肺炎疫情影響，許多人因為不願意戴上口罩引發衝突事件。一架從俄亥俄州飛往北卡羅來納州的航班上，一名女乘客不但拒絕配戴口罩，還和空服員大聲爭執，最後被強硬趕下飛機，當她狼狽提著大包小包要離開時，大快人心的場面令全機乘客響起掌聲，開心歡送她下機。

事件發生在19日，考量到疫情情況，許多航空公司規定2歲以上旅客搭機時應配戴口罩，然而一名女乘客卻以身體健康為藉口，硬拗自己可以不用戴口罩，誇張態度引發其他乘客不滿，也與機上空服員發生爭執。

拍攝影片的女子斯萊德(Jordan Slade)表示，鬧事女子先是要求空服員讓她優先上機，登機後又一直在打電話，後來還與前來關心的空服員吵架，「她拒絕戴口罩，讓整班飛機的人陷於被感染的風險中，有一名乘客還為此直接和她起衝突」。

女子不戴口罩的行為導致班機無法起飛，耗費許多時間後終於被趕下機，而當她狼狽離開時全機響起了掌聲，她還生氣回嗆，「你們想拍手就盡量拍吧」。影片被斯萊德分享在抖音後獲得瘋傳，引發許多網友討論，「為什麼她沒戴口罩可以上機？」還有網友不解，「為什麼有人寧願被趕下飛機再多花錢買機票，也不願意戴上口罩」。

▼女奧客被趕下機時，全機響起了歡呼。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼飛機座位,經濟艙,飛機,機艙。（圖／達志影像／示意圖）

►岳母生日！女婿不能只請吃飯

ET快訊
快訊／女員工遭「化骨水」潑濺！　緊急送醫
快訊／李眉蓁論文抄襲　中山大學首次審定出爐
威力彩「電腦選號」＝送錢給彩券行？　台彩公布中獎數據
快訊／高雄3歲女童「噴槍灌肺」慘死　生父判決出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰女目睹巨蜥遭2犬包圍狂吠　瞬間一個甩尾...霸氣讓牠們閉嘴！

熱湯喝3天裡面發現完整蝙蝠　他全家嚇壞：有頭有耳還有翅膀！

爸媽在房間睡覺！　3歲哥偷跑到泳池...害11個月大男嬰溺水身亡

9歲女童狂吐...檢查發現胃被「頭髮」塞爆　醫：15小時才清完

粉紅包掉進鱷魚池　猛媽帶年幼兒闖入池邊...被10幾條鱷魚包圍！

腹中不斷抽出「超粗黑毛髮」　長達2公尺嚇壞醫生：執業38年也沒看過

嫌兒太吵...22歲父拿毛巾塞「出生82天」嬰嘴內致悶死！　辯：幫擦口水

拉出「銀色便便」！她頭暈2周驚覺「顏色不對」急救醫　檢查出爐超悲傷

華為向法院申請「中止引渡」孟晚舟！　律師批「被當籌碼」：美國誤導加拿大

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

嫌兒太吵...22歲父拿毛巾塞「出生82天」嬰嘴內致悶死！　辯：幫擦口水

拉出「銀色便便」！她頭暈2周驚覺「顏色不對」急救醫　檢查出爐超悲傷

華為向法院申請「中止引渡」孟晚舟！　律師批「被當籌碼」：美國誤導加拿大

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

封鎖後一度消失！　巴黎地下道汙水「又被驗出新冠病毒」

舊屋牆內發現33年前「秘密信件」　她：這是過世哥哥寫的

拒戴口罩害大家都不能飛！　女客被狼狽趕下機...全機掌聲歡送她

玩真的！他招募FBI臥底「密謀反攻白宮」　實現聖戰夢想…慘遭逮捕蹲牢15年

加州聖昆汀監獄2000人新冠確診　近半數死亡病例為死囚

死在家中長屍斑！她進門遭丈夫推頭　詭成「裸體血屍」躺床…婆婆進門嚇傻

中職／富邦傷兵歸隊　蔣智賢最快明天上一軍

嫌兒太吵...22歲父拿毛巾塞「出生82天」嬰嘴內致悶死！　辯：幫擦口水

霍華德糗被「巨神兵」站著連搧2鍋　兩人都忍不住笑了

【奧斯塔羅】分手後想復合...前任目前有新對象了嗎？

論文設「永不公開」要有證明　教育部：校方若未落實將停招、沒收補助款

出門上班不到1小時　狗奴收到「家裡下雪照」傻眼：清蒸紅燒？

中職／邦威開始牛棚練投　最快八月初上一軍

快訊／下班課注意！雷雨開炸「6縣市大雨特報」　防雷擊強陣風

女主角難當！大元被狠抓胸部…下秒「跌進爛泥中」苦笑：還好我不怕髒

善耕365／BiG行動夢想家高規學習營　助孩童登夢想舞台秀自信

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

他IG直播　辣妻裸身入鏡

辣媽19歲時無性行為　竟奇蹟懷孕5周

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

「被中國收買」致全球疫情　譚德塞回應：非事實

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

健身女王罹癌　死後po文：他x的

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

更多熱門

相關新聞

巴黎地下水「又被驗出新冠病毒」

巴黎地下水「又被驗出新冠病毒」

法國巴黎的非飲用水源與汙水4月被檢測出含有新冠病毒的「微量痕跡」，在當局實施封鎖以後，病毒一度消失，但如今研究者卻發現，市內下水道系統的汙水樣本中再度出現病毒蹤跡。

美國駐成都總領事是台灣女婿！

美國駐成都總領事是台灣女婿！

因華生技口服抗癌藥品取得美國專利　納入新冠肺炎專案指標性

因華生技口服抗癌藥品取得美國專利　納入新冠肺炎專案指標性

中方關成都領事館　學者：影響較小

中方關成都領事館　學者：影響較小

Costco有賣！美FDA召回75牌洗手液

Costco有賣！美FDA召回75牌洗手液

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情口罩Jordan Slade俄亥俄州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面