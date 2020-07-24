五大銀行房貸利率殺到1.359%　青年安心貸款失色　上半年核貸大減三成

▲6月五大銀行新增房貸利率雖然稍有上升，但是仍在歷史低點。（圖／記者呂佳賢攝、看房示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據央行的統計，6月五大銀行的房貸利率雖然略有回升到1.359%，相較5月已經略有增加，但仍處於「歷史低點」；市場新增房貸的利率簡直殺到谷底，公股銀行的青年安心成家貸款相形失色，使得2018年、2019年的青安貸款都不到千億元、今年上半年不論是撥貸戶數或者金額皆大減三成左右。

5月五大銀行新承做房貸利率1.349%，為歷史新低，6月稍微回升，市場關心對房貸利率是否已落底，央行官員說，近兩個月房貸利率介於1.35%~1.36%，未來會小小波動，但差異不大，顯示短期內房貸利率都將在低谷中盤旋。

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財政部日前公布「青年安心成家購屋優惠貸款」統計，財政部表示，公股銀行辦理青安貸款主要是協助年滿20歲以上的民眾購置自有住宅，減輕貸款的負擔。

2016年因為貸款利率降至1.44%、且提高額度到800萬元，所以撥貸的金額達到歷史的高點，戶數有3萬5494戶、金額達到1,762億元；但是隨著市場的利率壓低，青年貸款也逐漸失色，2018年、2019年分別撥貸戶數2萬901戶、與1萬6559戶；撥貸金額分別959億元與731億元，都未達千億元。

而去年上半年撥貸戶數有8756戶、金額還有393億元；今年上半年僅剩6318戶、金額為281億元，顯示在市場上有更低的房貸商品可以選擇，青安貸款以一段式來說利率還有1.43%（因應公股銀疫情優惠加碼變成1.18%）票房就直直往下落。

▲青年安心成家貸款統計。（圖／財政部提供）

為了有利首購族降低貸款負擔，八大公股銀今年延續辦理青安貸款提供一段式、二段式機動利率，及混合式利率三種方案，提供民眾選擇。

由於今年3月央行降息降息一碼（0.25%）加上八大公股銀行配合新冠肺炎疫情（COVID-19）加碼優惠一碼半年，兩段式(前低後高)利率最低可到0.94%，使得青安貸款6月稍微升溫，撥貸戶數1369 戶、金額達66億元，為今年個月新高。

▼青年安心成利率比較表（圖／財政部提供）