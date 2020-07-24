加油要快！下周油價止跌恢復上漲走勢「九五汽油逼近24元大關」

▲北半球進入夏天用油旺季，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

用車族加油要快！隨著北半球進入夏季用油旺季，國際油價持續波動，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，專家預估下周國內油價將調漲，汽油每公升零售價約調漲0.2元，柴油每公升可能調漲0.1元或不調整，此為國內油價下跌一周後再度回到上漲走勢；若調幅如預期，九五汽油每公升將逼近24元大關。

依據浮動油價調整機制作業原則，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，調整後的參考零售價格分別為：九二無鉛汽油為22.4元、九五無鉛汽油23.9元、九八無鉛25.9元、超級柴油19.7元。

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油價專家指出，歐盟推出大規模紓困基金搶救經濟，加上產油國於北半球夏天用油旺季維持減產，影響國際油價持續波動；累算至7月23日之7D3B週均價為 43.79美元，較上週43.49上升0.30美元。新台幣兌美元匯率 29.545較上週29.590貶值0.045。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.6元及0.8元，台灣中油可望吸收部分漲幅，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

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