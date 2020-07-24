Costco也有賣！美FDA召回「75個品牌洗手液」：含甲醇有致命風險

▲美國FDA召回75個品牌的洗手液，因為產品內含有甲醇，可能致命。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合外媒報導

新冠肺炎（Covid-19）肆虐全球之際，多國政府鼓勵「勤洗手」防疫。但是，美國食品藥品監督管理局（FDA）發現，市面上許多洗手液裡竟含有甲醇，若使用將有致命風險，下令緊急召回，23日已經擴大到75個品牌。據悉，上述產品在好事多（Costco）等零售通路都有販賣。

根據FDA官方網站，一些市售洗手液在標籤上宣稱含有乙醇，經過檢測卻被發現，實際上的成分竟是甲醇。甲醇又被稱為木精，具有毒性，當透過皮膚被吸收或者攝入時，可能危及生命，因此並非洗手液內應該含有的活性成分，不得使用。FDA已經展開調查，呼籲民眾切勿飲用洗手液。

FDA指出，近來發生多起成年人或孩童攝入含甲醇洗手液，導致失明、住院或死亡的事件。據悉，目前已有至少11人死亡，超過24人住院，其中許多病例與酗酒行為相關。

綜合NBC、CBS報導，FDA最早在6月時就針對墨西哥生產的9款洗手液發出警告，之後又在清單上增加數十項產品，如今被召回品牌已增至75個，且上述產品在好事多、沃爾瑪（Walmart）與CVS藥局等大型零售通路都有販售。

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