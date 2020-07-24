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鴻海捐贈自製口罩2萬片給土城沛陂里、頂埔里　里長誇「很貼心」

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▲鴻海口罩來了！　官方LinkedIn秀出「藍色」、「粉色」兩款口罩。（圖／翻攝鴻海）

▲鴻海捐贈2萬片自產口罩給土城沛陂里、頂埔里鄉親。（圖／翻攝鴻海）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（24）日宣布，基於回饋鄉里的理念，公司秉持敦親睦鄰精神，捐贈2萬片「鴻海牌」口罩給予土城廠區所屬沛陂里、頂埔里運用，希望能為社區加強防疫能量盡一分心力。

沛陂里長陳國友表示，政府口罩徵用期結束後，鴻海很貼心，主動聯繫要提供口罩給里辦公室，之後給里內辦活動運用，或提供給一些行動不便的銀髮族，讓老人家們不必頂著大太陽，還要到外面排隊買口罩。

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▲自己的口罩自己送！　鴻海捐贈土城沛陂里、頂埔里2萬片口罩。（圖／鴻海提供）

▲鴻海捐贈土城沛陂里、頂埔里2萬片口罩。（圖／鴻海提供）

談及「鴻海牌」口罩，民眾表示，之前政府還在徵用口罩時，就聽人說在土城市區的藥局排隊買到「鴻海牌」口罩，品質很好，後來聽說有很多人打去鄰里辦公室，也打去鴻海集團詢問，但都沒有對外販售，因此現在有可以發給民眾真的很感謝。

鴻海說明，基於回饋社會、鄉里的理念，公司秉持敦親睦鄰精神，捐贈2萬片自產口罩給予口罩生產的土城廠區所屬鄰里運用，希望能為社區加強防疫能量盡一分心力。

鴻海強調，目前公司在台灣所生產的口罩多數仍配合政府徵收，公司在持續配合政府徵收口罩之餘，也會持續將部份可自由運用餘額的口罩提供給需要的單位，善盡企業社會責任。

▲自己的口罩自己送！　鴻海捐贈土城沛陂里、頂埔里2萬片口罩。（圖／鴻海提供）

▲土城沛陂里、頂埔里鄉親領取「鴻海牌」口罩。（圖／鴻海提供）

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