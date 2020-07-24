「取消文化」盛行！　JK羅琳慘遭出征：這是酸民還是正義？

▲JK羅琳發表不適當言論，引來大批粉絲圍剿。（圖／路透）

實習記者陳玟婷／綜合報導

《哈利波特》作者JK羅琳（Joanne Rowling）近來於推特上發表一系列歧視跨性別主義的貼文，引來大批粉絲圍剿，認為JK羅琳對「跨性別者」有偏見，但她仍然不承認自己說詞有何不妥，導致旗下公司有4名作者出走，甚至連演出哈利波特的英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）都公開批評羅琳的作為，使她陷入孤立無援的窘境。

JK羅琳並不是獨立個案，「取消文化」（cancel culture）是歐美近來新型態的網路生態，常見於某家企業或個人，發表或做出一些不好的示範，導致網民發起「抵制」活動，個人頁面湧入大量的負評聲浪，嚴重時，甚至會導致工作機會、商業代言、社群影響力一夕間化為烏有，此類事件通常涉及性別、種族、犯罪等議題。

據《BBC中文網》報導，「取消文化」與「網路霸凌」不同之處在於，取消文化是帶有「審判」的意味，通常是網民挖出名人過往令人反感的言論，「取消」的用意在透過抵制，讓名人為其行為負起責任；網路霸凌偏向負面，沒來由的攻擊、造謠是常見的網路霸凌方式，但隨著「取消文化」的過度使用，現在兩者的界線逐漸模糊不清。以范冰冰為例，她2008年被爆出逃漏稅，演藝圈在一夕間迅速「切割」范冰冰，把所有代言與演藝機會取消，網友也發出她黑歷史進行批鬥，這種批判就屬於「取消文化」。

▲有些人認為「取消文化」限縮論自由，大家因害怕被批判，而不敢發表看法。（圖／路透）

近年來，由於取消文化的過度盛行，許多名人站出來批評此一機制不合理，認為這限縮個人的表達自由，使大家不敢暢所欲言，深怕一個不小心就被網友群起攻擊，對於差異性多元化的容忍度也降低了，已經達到「危害言論自由」的程度。

JK羅琳與超過150名著名的學者、作家及藝術家公開發表一封聯合信，信中譴責審查的風氣無所不在，人們對次文化的容忍性變低，習慣用羞辱和排斥打壓「意見相左」的人，導致大家無法在網路上多元討論，只能依循特定的文化潛規則。聯合信說道 ：「作為藝術創作者，需要大方接受歧異的文化，容忍實驗、冒險，甚至是犯錯的空間，讓創作保有它的可能性」。

▲歐巴馬認為取消文化帶來社會對立。（圖／路透）

前美國總統歐巴馬（Barack Hussein Obama）就明白指出取消文化造成的「正義魔人」危險性，他認為取消文化給予人們評斷他人的權力，讓人們忘記了做錯一件事的人，並非十惡不赦。

歐巴馬在青年高峰會勸告：「That's not activism；that's not bringing about change.」（這不是行動主義，它並不會帶來任何改變。）表示取消文化所帶來的對立風氣，對社會沒有正面影響，應該要仔細判斷而非急於站邊。但此言論也引來批評，認為歐巴馬不尊重個人的言論自由。