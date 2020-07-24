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能站起來應門…津貼被斷！61歲癌嬤接鼻胃管苦撐「瘦到19公斤」病逝

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▲▼老人,老,滄桑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名61歲老太太罹患肺癌，卻被政府取消津貼，病重去世時體重只剩下19公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

英國61歲老太太克莉絲汀（Christine McCluskey）長期飽受慢性病所苦，必須使用鼻胃管進食，甚至罹患肺癌，但經就業和養老金部（DWP）評估後，卻被取消每周117.85英鎊（大約新台幣4407元）的個人獨立金（PIP）津貼，幾個月後不幸去世，體重只剩下3英石（大約19公斤）。女兒指控，母親生前因巨大的經濟壓力，加速死亡時間。

《鏡報》報導，克莉絲汀曾經中風，因克隆氏症（Crohn's disease）的腸道問題，每天必須接著鼻胃管16小時，飽受類風溼關節炎、慢性阻塞性肺病（COPD）與骨質疏鬆症所苦。她的健康狀況於2018年年初迅速惡化，5月接受評估時，體重只有5英石5英鎊（33.62公斤），1個月後確診肺癌，卻因身體太虛弱，無法接受化療或手術，難以醫治，直到8月去世時，體重大幅下降到3英石。

42歲的蜜雪兒表示，當時母親已經使用鼻胃管，嚴重營養不良，不斷咳嗽，但仍「步履蹣跚地從沙發上走到門口，開門讓他們進來」。未料評估人員卻因此認定，克莉絲汀能夠行走200公尺，身體健康，可以自行洗澡。她還指控，對方只匆匆瞥了一眼，就說母親腿上因手術留下的疤痕「看起來沒那麼糟糕」。

最後，DWP保留克莉絲汀的「就業與支持津貼」，但取消了個人獨立金津貼。蜜雪兒曾要求撤回決定卻遭拒絕。她說，「我搞不懂，為什麼有人會把我媽的病情評估成重病以外的其他情況。你只要看看她就會知道了」。

蜜雪兒認為，母親因巨大經濟壓力加速死亡，在克莉絲汀去世5個月後，決定將此案提交法庭，最後勝訴，拿到先前未能領取的津貼。但她認為，這一切都「太少也太遲了」，因為這筆錢應該要讓媽媽生前最後的時光「過得輕鬆一點」。

蜜雪兒為了聲援慈善機構「運動神經元疾病協會」（MND） 的活動，才站出來敘述母親的遭遇。該組織指出，成千上萬的人因缺乏經濟支持而死亡，因為根據現行法規，極度重病者唯有在被告知剩下6個月以下壽命時，才可快速獲得經濟支持，但疾病具有不可預測性，也意味著醫護專業人員無法總是精準預測病患的死亡時間。

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