亞契被偷拍！無人機盤旋豪宅上空「凌晨就出現」　哈利梅根怒告狗仔

▲哈利王子與梅根現居美國加州洛杉磯。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子夫婦23日在美國加州洛杉磯提起訴訟，主張有人利用無人機空拍年僅14個月的兒子亞契，侵犯隱私，要對涉嫌非法偷拍的狗仔隊祭出法律行動。

英媒天空新聞引述法律文件指出，哈利王子與妻子梅根今年初自英國搬至加拿大居住，但住處地址不只一次被媒體揭露，甚至面臨無人機一日3次盤旋於自宅上方，高度僅距離房屋約6公尺左右，從凌晨5時30分吵到晚間7時，不但吵醒亞契（Archie），也驚擾到鄰居。

哈利王子夫婦認定，狗仔的行為早已超越那條紅線，因為有人把亞契在家裡後花園的樣子拍下後轉賣，更宣稱那是亞契現身公開場合的照片；但事實上，亞契在美國並沒有出席任何一場公開活動，且拍攝行為是在哈利與梅根不知情的狀態下進行。

起訴書提及，哈利夫婦竭盡所能遠離鎂光燈的焦點，但如今刊出的照片不符公眾利益，且拍攝及出售這些照片的唯一目的就是從亞契身上賺取利益，從中得到的銷售回報也刺激了狗仔隊行為，進而造成惡性循環，「這些爭議照片不是新聞……這是騷擾。」

洛杉磯時報指出，因哈利夫婦不曉得拍攝者身分，因此訴訟案以未具名被告（unnamed defendants）為對象，讓2人可以向任何有意兜售亞契照片的人發出傳票。

▼ 哈利與梅根2019年帶著亞契出訪南非。（圖／達志影像／美聯社）