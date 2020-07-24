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內需消費持續助攻下半年景氣　台經院上修今年GDP至1.83％

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▲▼台經院院長張建一（左1）。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院公布最新景氣預測。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（24）日公布國內總體經濟預測及景氣調查中指出，儘管全球疫情尚未受到有效控制，不過隨著各國陸續重啟經濟活動，並輔以大規模的財政與貨幣政策支撐，下半年全球經濟活動將逐漸重回正軌，有助於需求回溫，再加上國內防疫得宜，拉抬民眾外出消費意願，加上政府陸續推出多項振興經濟和紓困政策，有助於抵銷部分負面衝擊。因此，台經院預測2020年國內實質GDP成長率為1.83%，較4月預測上修0.25個百分點。

台經院指出，自今年5月以來各主要國家陸續重啟經濟活動，各國解除人員移動禁令和邊境管制措施，有越來越多的企業大規模重啟營運，全球製造業景氣在6月紛紛止跌回穩，亞洲的PMI指數全面回升，歐元區的PMI指數也創下近4個月來的高點，美國與英國的PMI亦回到景氣榮枯線50以上。

請繼續往下閱讀...

▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲台經院預測下半年經濟復甦靠內需消費。（圖／記者李毓康攝）

因此，對於未來半年景氣看法，台經院說，製造業方面，先前疫情所帶動的遠距商機已降溫，再加上近期疫情再度爆發，中美貿易爭端再起，全球主要經濟體的未來半年展望仍趨於保守悲觀，因此大多數傳統產業廠商與電子機械廠商對未來半年景氣看法仍多以持平與轉差看待。

在服務業方面來看，則是受惠於國內疫情趨緩，再加上政府推出的三倍券振興方案，故零售與餐旅業者對於未來半年景氣偏向樂觀。營建業方面由於工程採購招標案量擴張，加上興建中之工案進度符合預期，且房建項目在新案開工情況亦有所改善，預期未來半年呈現溫和成長態勢。

展望未來，台經院表示，受到新冠病毒疫情衝擊，各國採取嚴格管制措施來防止疫情擴散，使得全球經濟需求近乎停擺，各主要國家上半年經濟表現同步衰退，儘管近期歐美國家面臨第二波疫情的威脅，但重啟經濟方向不變，主要國家6月製造業PMI多較上月改善，且就Google人流數據與Apple移動趨勢報告等高頻資料來觀察，解除封鎖後外出人流明顯回升，有助於經濟活動重回正軌，加上各國採行大規模財政與貨幣政策支撐下，下半年全球經濟可望明顯復甦。

儘管台灣防疫得宜，然全球需求大幅衰退，亦令台灣上半年景氣明顯下滑，未來外需表現需視全球疫情發展，如下半年疫情能夠有效控制，將有助於需求快速回溫，而內需仍是支撐景氣的主力，因此這次最新預測結果，2020年國內經濟成長率為1.83%，較2020年4月預測上修0.25個百分點。

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