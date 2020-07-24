英特爾Q2毛利率創11年來新低，7奈米晶片延後推出　股價大跌

▲英特爾第2季的財報優於預期，但毛利率創下11年來新低。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

英特爾第2季的財報優於預期，但毛利率創下11年來新低。另外具有競爭力的下一代晶片將會延後上市的消息公布後。英特爾的股價在盤後下跌將近10％。

英特爾2020年度Q2財報數據如下：

營收：197.3億美元優於分析師預期的185.5億美元。

EPS：1.23美元優於分析師預期的1.11美元

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在一個季度以前，英特爾選擇不公佈全年的財測，但在本週四（23）日，他們發表了對全年的新預測，現在調整後的每股收益為4.85美元，收入為750億美元，優於Refinitiv調查的分析師預計的，每股收益4.81美元，收入為738.6億美元。

為了追上同業AMD，英特爾採用 7 奈米微型晶體管以求更高性能，但因為發現技術上的重大瑕疵導致良率低迷。所以宣布推遲該晶片上市的時間。

去年英特爾高層表示，2021 年將推出 7 奈米晶片，但在先前英特爾也曾推遲了 10 奈米的產品，所以現在英特爾加速生產 10 奈品晶片以因應需求。

該公司在一份聲明中表示，「 7 奈米 CPU 產品的時間表較先前的預期大約偏移 6 個月，主要原因是 7 奈米製程的良率，根據最近的數據，大概較內部目標落後 12 個月。」

英特爾執行長 Bob Swan表示，「現在計畫首批 7 奈米晶片在 2022 年底或 2023 年初出貨。」

英特爾延後可與 AMD 競爭的產品後，AMD 盤後股價大漲 8%。