　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國泰世華銀綁3倍券最高回饋16.7%　聯邦卡預購紙本券最高回饋4%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國泰世華銀行公布3倍券信用卡加碼方案，只要符合條件，最高可享16.7%回饋。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行公布3倍券信用卡加碼方案，只要符合條件，最高可享16.7%回饋。（圖／國泰世華銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

隨著振興三倍券開跑，各家銀行陸續推出信用卡加碼方案，其中國泰世華銀行宣布，只要完成綁定振興三倍券，即日起於7-Eleven、屈臣氏、康是美等指定通路刷卡滿額，最高可享16.7%回饋。

國泰世華銀行表示，全力配合政府振興政策，推出數位三倍券刷卡優惠，即日起於指定期間內，到全台遠東SOGO百貨、7-Eleven、屈臣氏及康是美等指定通路刷卡消費滿額，皆可享有該通路振興加碼回饋，刷卡消費滿額最高享16.7%回饋。

請繼續往下閱讀...

遠東SOGO百貨父親節檔期也同步開跑，若卡友於期間內成功完成數位三倍券登錄綁定，並符合政府振興方案2,000元回饋資格，除可獲得政府提供的2,000元退款外，還可最高用紅利點數7,500點換SOGO禮券1,000元，一筆消費獨享三種回饋。

除了全卡友振興優惠外，國泰世華銀行指出，這次特別針對新戶推出限時加碼活動，即日起至9月15日，新戶只要於加碼活動期間申辦國泰世華指定icash聯名卡，並完成官網振興券登錄綁定，於核卡後30日內刷卡消費符合新戶門檻，並申辦電子帳單，即享600點OPEN POINT。

國泰世華銀行也提及，若新戶於12月31日前刷卡消費符合三倍券回饋門檻，還會加碼再贈400點OPEN POINT，合計最高回饋1,000點OPEN POINT，回饋率最高達33.3%。

聯邦銀行則推出「預購紙本3倍券」回饋活動，於8月1日至7日，以網路預購紙本券方式，刷聯邦信用卡付款完成，以付款「人次」計算，採1,000元為單位，每1人次回饋20元刷卡金，回饋無上限。

聯邦銀行提醒，這次回饋活動限額3萬名人次，依交易時間為準。換言之，聯邦卡友若幫越多人付款，可拿越多刷卡金回饋，若使用「聯邦賴點卡」網路預購完成，原國內消費享LINE POINTS 2%點數回饋，另可再獲2%刷卡金，最高享4%回饋。

ET快訊
中科院淪毒窟！技術員「宿舍內種大麻」　管理員破門發現11株
論文網第2名「樓鳳碩士」105頁深度老司機！真實職業超反差
新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台
快訊／板橋華江公園1男「胸插水果刀」　倒臥血泊慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

英特爾7奈米晶片製程延誤6個月！　台積電持續利多

英特爾Q2毛利率創11年來新低，7奈米晶片延後推出　股價大跌

內需消費持續助攻下半年景氣　台經院上修今年GDP至1.83％

新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台灣坎城」

國泰世華銀綁3倍券最高回饋16.7%　聯邦卡預購紙本券最高回饋4%

私菸案財政部遭糾正　關務署：已經檢討並改善

製造業無薪假人數創疫情以來新高！1.6萬人等上班　勞動部說主因是這產業

中租第2季業務動能回溫！　上半年賺78億創歷年同期新高

財訊／25位立委收了他的政治獻金　解碼徐旭東的政治投資學

聯電訂單爆發！盤中股價「攻上12年新高」　外資調高目標價

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

英特爾7奈米晶片製程延誤6個月！　台積電持續利多

英特爾Q2毛利率創11年來新低，7奈米晶片延後推出　股價大跌

內需消費持續助攻下半年景氣　台經院上修今年GDP至1.83％

新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台灣坎城」

國泰世華銀綁3倍券最高回饋16.7%　聯邦卡預購紙本券最高回饋4%

私菸案財政部遭糾正　關務署：已經檢討並改善

製造業無薪假人數創疫情以來新高！1.6萬人等上班　勞動部說主因是這產業

中租第2季業務動能回溫！　上半年賺78億創歷年同期新高

財訊／25位立委收了他的政治獻金　解碼徐旭東的政治投資學

聯電訂單爆發！盤中股價「攻上12年新高」　外資調高目標價

暴雨漲潮「滅頂」釜山！地下道車輛遭沖走4人溺斃...地鐵站慘被灌大水

56片鋼骨花瓣組成2022年亞洲運動會館場　近1.2萬坪還設小型網球場

高度近視進入高峰期　醫師提醒應定期定點就診及早治療

林依晨剪學生頭見粉絲　主演電影等6年…她霸氣「環台包場」！

黃奎博／美中外交衝突升高的下一步？

玉女驚變遊戲黑洞？蘇慧倫嗨唱五月天定情曲！金獎推手瀚草影視獨家開箱

倩碧水磁場5折只要999元！韓星Irene靠它養出最美第一神顏

10:38破紀錄！台北連續17天「飆破36度」　創下歷史最長高溫天數

超邪惡蛋黃流出！激推三間台北爆好吃咖哩　日本抹茶咖哩超吸睛

睽違693天！「二刀流」大谷翔平27日登板先發　

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

財經熱門新聞

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

即／威力彩25億開獎了　財神爺今晚去誰家

一樁金融弊案　竟讓台灣首富家族分崩離析

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

快訊／台積電390元開盤再創歷史新高

發現自己遭到高薪低報怎麼辦？　勞保局教你2招自保

全球首發烘焙展下周開跑　百年餅店齊聚搶攻中秋送禮商機

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

新北與東森、三立、三井　打造林口「台灣坎城」

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

機車貨物稅每輛約6千元　非車價昂貴的真兇

更多熱門

相關新聞

萬券齊發拼經濟！台經濟成長率上看1.98％

萬券齊發拼經濟！台經濟成長率上看1.98％

三倍券上路後，已經超過1500萬人領用紙本券，數位綁定也突破百萬人。根據統計，全台各大商圈、夜市、傳統市場等店家陸續反映「振興」有感，營業額平均提升2至3成，預估創造消費效益可達1,000億元。三倍券持續帶來的效益，讓先前一些負面評價不攻而破，三倍券還有哪些好處？《雲端最前線》24日邀請近期受到矚目的民進黨發言人廖泰翔大解密，以及台北市政府秘書長陳志銘帶來更多加碼，並與主持人楊文嘉深度探討。

台南「五子登科」吸金三倍券破億

台南「五子登科」吸金三倍券破億

網友誘投資比特幣　行員機警聯絡警阻擋男被騙

網友誘投資比特幣　行員機警聯絡警阻擋男被騙

6221個據點開放三倍券換現金　經濟部：戶頭帳號填一次就搞定

6221個據點開放三倍券換現金　經濟部：戶頭帳號填一次就搞定

東南夜市「這攤尷尬了」：三倍券業績掛蛋

東南夜市「這攤尷尬了」：三倍券業績掛蛋

關鍵字：

國泰世華聯邦銀行振興三倍券信用卡刷卡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

專家曝「富人從不買彩券」3理由

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面