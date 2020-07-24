國泰世華銀綁3倍券最高回饋16.7%　聯邦卡預購紙本券最高回饋4%

▲國泰世華銀行公布3倍券信用卡加碼方案，只要符合條件，最高可享16.7%回饋。（圖／國泰世華銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

隨著振興三倍券開跑，各家銀行陸續推出信用卡加碼方案，其中國泰世華銀行宣布，只要完成綁定振興三倍券，即日起於7-Eleven、屈臣氏、康是美等指定通路刷卡滿額，最高可享16.7%回饋。

國泰世華銀行表示，全力配合政府振興政策，推出數位三倍券刷卡優惠，即日起於指定期間內，到全台遠東SOGO百貨、7-Eleven、屈臣氏及康是美等指定通路刷卡消費滿額，皆可享有該通路振興加碼回饋，刷卡消費滿額最高享16.7%回饋。

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遠東SOGO百貨父親節檔期也同步開跑，若卡友於期間內成功完成數位三倍券登錄綁定，並符合政府振興方案2,000元回饋資格，除可獲得政府提供的2,000元退款外，還可最高用紅利點數7,500點換SOGO禮券1,000元，一筆消費獨享三種回饋。

除了全卡友振興優惠外，國泰世華銀行指出，這次特別針對新戶推出限時加碼活動，即日起至9月15日，新戶只要於加碼活動期間申辦國泰世華指定icash聯名卡，並完成官網振興券登錄綁定，於核卡後30日內刷卡消費符合新戶門檻，並申辦電子帳單，即享600點OPEN POINT。

國泰世華銀行也提及，若新戶於12月31日前刷卡消費符合三倍券回饋門檻，還會加碼再贈400點OPEN POINT，合計最高回饋1,000點OPEN POINT，回饋率最高達33.3%。

聯邦銀行則推出「預購紙本3倍券」回饋活動，於8月1日至7日，以網路預購紙本券方式，刷聯邦信用卡付款完成，以付款「人次」計算，採1,000元為單位，每1人次回饋20元刷卡金，回饋無上限。

聯邦銀行提醒，這次回饋活動限額3萬名人次，依交易時間為準。換言之，聯邦卡友若幫越多人付款，可拿越多刷卡金回饋，若使用「聯邦賴點卡」網路預購完成，原國內消費享LINE POINTS 2%點數回饋，另可再獲2%刷卡金，最高享4%回饋。