製造業無薪假人數創疫情以來新高！1.6萬人等上班　勞動部說主因是這產業

▲勞動部公布最新的無薪假人數中，製造業增加最多 。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（24）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到1,049家，實施人數25,208人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增75家，人數新增1,601人。其中製造業人數與家數來到1萬6517人、353家，也是創下自疫情以來新高。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業353家、批發及零售業332家、支援服務業71家；實施人數前三名依序為製造業1萬6517人、批發及零售業4778人、住宿及餐飲業715人。

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對此，勞動部官員指出，這次的製造業實施無薪假家數與人數，是自今年疫情以來最高的一次，而且從製造業的細部產業來看，這次最主要都增加在金屬機電工業，這項產業主要是以外銷為導向。

勞動部官員分析，這次製造業會突然暴增還是受到國外疫情尚未受到控制所致，國外的封城導致供應鏈斷鏈，台灣業者也無法外銷，因而出現實施減班休息，這項情況也會彙報經濟部去做了解。

另外，這次也觀察到在支援服務業的部分也增加，對此，勞動部官員說，支援服務業以旅行社為主，但由於目前國外旅遊尚未解封，雖然國旅有復甦，但如果是只作國外團的旅行社來說幫助不大，再加上紓困3.0遲遲未上路，先前的紓困期限也差不多了，當時有規定申請紓困的業者不得實施減班休息，從時程上來看，這次部分旅行社業者會實施減班休息恐怕有部份這項原因，這次的資料也會一併彙整給交通部處理。

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