　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

私菸案財政部遭糾正　關務署：已經檢討並改善

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲總統專機私菸案，財政部關務署因為長期未驗總統隨行人員行李物品和機上物品管理不力等遭監察院到糾正。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安局去年7月所爆發的私菸案，監委經過一年的調查，認為財政部關務署確實有違失，並且糾正財政部。財政部關務署表示，針對總統出訪的隨行成員的行李的禮遇通關和運輸工具裝載免稅物品的機制已經進行檢討與改善。

國安局去年7月爆出私菸案，特勤人員竟趁總統蔡英文出訪之際，挾帶私菸入境，北檢去年8月起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、邱議瑩胞弟、華航副總邱彰信等13名被告，另有6人緩起訴。監察委員歷經1年調查，認定國安特勤私菸案，行政單位確有違失，因此通過糾正外交部、交通部、財政部關務署等單位，並促請國安局、總統府檢討相關程序，匡正國安特勤紀律。

請繼續往下閱讀...

關務署表示，監察院糾正「訪團成員」並非「國際機場禮遇作業辦法」規定之禮遇對象，外交部及關務署未依法確實執行辦理，致所攜行李機邊免驗放行長期沿襲濫用一節。

關務署表示，已積極檢討相關流程，去（2019）年10月發布「國際機場禮遇人員入境行李物品通關作業程序」修正，明確訂定總統、副總統出訪團中屬國賓禮遇、國安機敏、特別禮遇、一般禮遇行李物品的通關作業程序，未來外交部及國安單位應協助就出訪團的行李物品屬性先行區分、標示等前置作業程序，以利海關執行。

另監察院糾正海關僅憑航空公司紙本申報裝載清單的形式審核監督，未能警覺申報上機菸品明顯超量，顯有違失。

關務署表示，為解決大量紙本使用量清表無法隨時判讀缺點，強化海關對於飛機卸載及裝運上機供販售、使用物品之管理，已於今年2月21日修正發布「運輸工具進出口通關管理辦法」部分條文。

未來機長或飛機所屬運輸業者應於飛機「起飛出境前」及「抵達本國機場後」，分別檢具「裝載上機專供航行國際航線頻繁提用的餐點、飲料(含酒類)及機上販售的商品(含菸酒)」及「自機上卸載尚未販售之商品(含菸酒)」皆以清單明細方式向海關申報，以電子化方式落實控管貨物流向。

ET快訊
中科院淪毒窟！技術員「宿舍內種大麻」　管理員破門發現11株
論文網第2名「樓鳳碩士」105頁深度老司機！真實職業超反差
新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台
快訊／板橋華江公園1男「胸插水果刀」　倒臥血泊慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

英特爾7奈米晶片製程延誤6個月！　台積電持續利多

英特爾Q2毛利率創11年來新低，7奈米晶片延後推出　股價大跌

內需消費持續助攻下半年景氣　台經院上修今年GDP至1.83％

新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台灣坎城」

國泰世華銀綁3倍券最高回饋16.7%　聯邦卡預購紙本券最高回饋4%

私菸案財政部遭糾正　關務署：已經檢討並改善

製造業無薪假人數創疫情以來新高！1.6萬人等上班　勞動部說主因是這產業

中租第2季業務動能回溫！　上半年賺78億創歷年同期新高

財訊／25位立委收了他的政治獻金　解碼徐旭東的政治投資學

聯電訂單爆發！盤中股價「攻上12年新高」　外資調高目標價

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

到底是什麼讓大家臭到臉歪？別擔心，快使用日本風倍清！

英特爾7奈米晶片製程延誤6個月！　台積電持續利多

英特爾Q2毛利率創11年來新低，7奈米晶片延後推出　股價大跌

內需消費持續助攻下半年景氣　台經院上修今年GDP至1.83％

新北攜手東森、三立、三井投資240億元　全力打造林口成為「台灣坎城」

國泰世華銀綁3倍券最高回饋16.7%　聯邦卡預購紙本券最高回饋4%

私菸案財政部遭糾正　關務署：已經檢討並改善

製造業無薪假人數創疫情以來新高！1.6萬人等上班　勞動部說主因是這產業

中租第2季業務動能回溫！　上半年賺78億創歷年同期新高

財訊／25位立委收了他的政治獻金　解碼徐旭東的政治投資學

聯電訂單爆發！盤中股價「攻上12年新高」　外資調高目標價

玉女驚變遊戲黑洞？蘇慧倫嗨唱五月天定情曲！金獎推手瀚草影視獨家開箱

倩碧水磁場5折只要999元！韓星Irene靠它養出最美第一神顏

10:38破紀錄！台北連續17天「飆破36度」　創下歷史最長高溫天數

超邪惡蛋黃流出！激推三間台北爆好吃咖哩　日本抹茶咖哩超吸睛

睽違693天！「二刀流」大谷翔平27日登板先發　

中職／許峻暘牛棚即戰力　郭李建夫：很耐投

大雨攪局裁定開幕戰　柯爾封鎖、史丹頓開轟洋基4比1退國民

裴琳落淚認悲慘身世：我是養女！　「親生父母13歲就生她」…吸麻落魄求當檳榔西施

中科院淪毒窟！技術員「宿舍內種大麻」　管理員破門發現11株

吉安百歲人瑞花蓮之冠！100歲朱爺爺長壽之道　吃好規律沒煩惱

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

財經熱門新聞

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

即／威力彩25億開獎了　財神爺今晚去誰家

一樁金融弊案　竟讓台灣首富家族分崩離析

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

快訊／台積電390元開盤再創歷史新高

發現自己遭到高薪低報怎麼辦？　勞保局教你2招自保

全球首發烘焙展下周開跑　百年餅店齊聚搶攻中秋送禮商機

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

新北與東森、三立、三井　打造林口「台灣坎城」

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

機車貨物稅每輛約6千元　非車價昂貴的真兇

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

專家曝「富人從不買彩券」3理由

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面