私菸案財政部遭糾正　關務署：已經檢討並改善

▲總統專機私菸案，財政部關務署因為長期未驗總統隨行人員行李物品和機上物品管理不力等遭監察院到糾正。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安局去年7月所爆發的私菸案，監委經過一年的調查，認為財政部關務署確實有違失，並且糾正財政部。財政部關務署表示，針對總統出訪的隨行成員的行李的禮遇通關和運輸工具裝載免稅物品的機制已經進行檢討與改善。

國安局去年7月爆出私菸案，特勤人員竟趁總統蔡英文出訪之際，挾帶私菸入境，北檢去年8月起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、邱議瑩胞弟、華航副總邱彰信等13名被告，另有6人緩起訴。監察委員歷經1年調查，認定國安特勤私菸案，行政單位確有違失，因此通過糾正外交部、交通部、財政部關務署等單位，並促請國安局、總統府檢討相關程序，匡正國安特勤紀律。

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關務署表示，監察院糾正「訪團成員」並非「國際機場禮遇作業辦法」規定之禮遇對象，外交部及關務署未依法確實執行辦理，致所攜行李機邊免驗放行長期沿襲濫用一節。

關務署表示，已積極檢討相關流程，去（2019）年10月發布「國際機場禮遇人員入境行李物品通關作業程序」修正，明確訂定總統、副總統出訪團中屬國賓禮遇、國安機敏、特別禮遇、一般禮遇行李物品的通關作業程序，未來外交部及國安單位應協助就出訪團的行李物品屬性先行區分、標示等前置作業程序，以利海關執行。

另監察院糾正海關僅憑航空公司紙本申報裝載清單的形式審核監督，未能警覺申報上機菸品明顯超量，顯有違失。

關務署表示，為解決大量紙本使用量清表無法隨時判讀缺點，強化海關對於飛機卸載及裝運上機供販售、使用物品之管理，已於今年2月21日修正發布「運輸工具進出口通關管理辦法」部分條文。

未來機長或飛機所屬運輸業者應於飛機「起飛出境前」及「抵達本國機場後」，分別檢具「裝載上機專供航行國際航線頻繁提用的餐點、飲料(含酒類)及機上販售的商品(含菸酒)」及「自機上卸載尚未販售之商品(含菸酒)」皆以清單明細方式向海關申報，以電子化方式落實控管貨物流向。