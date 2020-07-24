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北京反擊了！美關閉中國駐休士頓領事館始末一次看

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▲▼中國駐休士頓領事館一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐休士頓領事館一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

今日中國執行報復外交策略，限時72小時要求關閉美駐成都領事館。兩國互關領事館始末帶您一次看清楚。

中美烈火燒不停，新冷戰成形

近幾週，美國與盟國動作頻頻，加強對北京政府的施壓，英國禁止中國電信巨擘華為參與5G網路建設，華府制裁壓迫香港與新疆地區穆斯林的中國官員。美國政府在21日下令在72小時內關閉中國駐休士頓領事館。中美之間的矛盾自貿易戰起便浮上檯面。

領事館附近居民目擊，內部外交人員緊急整理文件檔案並焚燒，接獲通報的消防員被拒絕入內。當駐外使館被下令關閉時，該國通常會銷毀機密文件，這在國際上並不罕見，但川普對這些被焚燒的文件表現出強烈好奇。

美國國務院發言人表示，為保護美國智慧財產權及全美國人的隱私，才下令關閉中國駐休士頓領事館。副國務卿比根（Stephen Biegun）22日指出，中美之間因北京的「越來越強硬的路線和侵略性行動」而發生「越來越多的爭端」，促使政府採取行動。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日發表談話，指責中國共產黨迫害人權、違背對世界的承諾。他呼籲所有愛好自由的國度聯手抵抗中共「如果自由世界不改變中共，中共將會改變我們。」

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

譴責美國「喪心病狂」，中方絕地反擊

中國外交部譴責關閉美國最早的領事館，自從兩國於1979年實現邦交正常化以來，該領事館就一直存在。發言人汪文彬將美國的指控描述為「惡意誹謗」，並表示這個不合理的舉動嚴重傷害了兩國關係。他表示中國絕對會做出應對措施，但拒絕透露細節。

在媒體紛紛揣測後，中國外交部今日在將官網宣布，已通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並表示責任完全在美方。成都總領事館領事區包括四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區以及重慶市，是美國在中國西南地區的外交樞紐。

紐時：中揚言反擊又怕撕破臉，宛如走鋼索

《紐約時報》報導，中方揚言反擊之餘避免與美國撕破臉，恐導致經濟受創、進一步陷入國際孤立，如走鋼索般危險。紐時分析，中國高層官員似乎不太願意讓中美關係更加緊張，擔心任何動作都可能落入美國總統川普爭取連任的圈套。

有學者分析，川普選情告急，為了讓國民槍口一致對外，轉移對內政的注意力，刻意將疫情、經濟責任歸咎於中國因素。

報導引述參與中方決策的匿名人士說法，中國駐休士頓總領事館關閉後，仍會履行1月中與美國簽署的第一階段貿易協議。實際上宣布貿易戰休戰，但大多數關稅並沒有被解除。

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲美中關係緊張。（圖／路透）

美中關係將走向何處

亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）表示，他原本以為外界可責怪中方導致中美關係失衡，但如今是美國強壓中國，似乎無意保留讓雙邊關係有所轉圜的空間。

但今日《路透社》接獲消息人士爆料，一架載有美國外交官的航班於22日離開美國，前往上海，該航班載有數量不詳的美國外交官。國務院對此不願回應。消息人士說，這次飛行的起飛時間比預計的早，可見美國仍有意執行它在中國的任務。

南京大學的美國專家朱峰說，關閉領事館的命令是史無前例的，但美中之間的聯繫不太可能出現「全面崩潰」。

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