22歲翹臀妹超豪奢生活　親揭背後金主「老紳士帥男友真面目」跨騎雙腿擁吻！

▲古提蕾斯交往大31歲的男友，精品、超跑拿不手軟。（圖／翻攝自IG@alyssag36下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在現今花花世界中，不少人的價值觀已經改變，金錢、物質的重視也越來越高。近日國外一名22歲女子古提蕾斯（Alyssa Renee Gutierrez）在抖音與IG上爆紅，因為其炫富的方式令人乍舌，不僅年紀輕輕就擁有賓士跑車、還有多個精品包包，而這背後竟是一名大她31歲的男子在當「金主」，引發網友熱烈討論。

根據英國《太陽報》報導，剛滿22歲的古提蕾斯與一般同齡的女孩不同，她的生活已經是被金銀珠寶所包圍，社群網站上滿滿都是奢華的生活、美食、購物人生，而這樣的分享恰巧符合了現代網友喜歡「追蹤觀察」的條件。然而隨著古提蕾斯頻繁的分享生活，眾網友開始思索「這些生活到底是誰在支撐」？

▲她的奢華生活令人震驚。

古提蕾斯日前也在抖音上大方坦承，自己有個交往兩年、大自己31歲的中年大叔男友，而男友對她的疼愛也相當不手軟，不僅高檔包包、飾品都會送之外，過去到國外旅遊、吃東西，也都是走高單價路線。

有網友認為古提蕾斯過度炫富，感覺像是把男友當作工具人在使用，「根本不知道愛的意義是什麼」，但也有人認為，「既然男友都已經50多歲，應該也會有評斷能力，不管古提蕾斯如何花費都是他心甘情願支付」。

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