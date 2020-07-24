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民調：台人較支持拜登、港人盼川普連任　雙方較勁「誰對中國更強硬」

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）、美國前副總統拜登（Joe Biden）。（合成圖／路透）

▲美國前副總統拜登對尬現任總統川普。（合成圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

位於英國倫敦的民調公司Redfield & Wilton Strategies於7月對台港人進行訪問，結果發現，香港受訪者較希望美國現任總統川普連任；至於台灣，則有較多名受訪者期盼，獲民主黨總統候選人提名資格的拜登（Joe Biden）能夠贏得大選。

美媒《新聞週刊》（Newsweek）委託Redfield & Wilton Strategies進行網路民調，分成於7月15日到18日訪問1200名以上的台灣成年人，7月19日到21日詢問1000名香港成人。結果發現，更多香港民眾支持川普連任2020大選，台灣民眾則是較為傾向拜登獲勝。

香港方面，36%受訪者希望川普贏得11月的選舉。不過數字差距並沒有太大，約33%受訪者表示支持拜登，另外31%則說不知道該選誰。

來到台灣，民眾似乎對於種族議題不感興趣，約44%表示不知道自己喜歡哪位候選人。有表達意見的民眾中，29%較希望看到拜登當選，26%受訪者則選擇讓川普繼續帶領美國。

▲▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與川普都在競選過程中強調對中國的態度。,（圖／達志影像／美聯社）

時值亞太地區越來越變成華府與北京爭奪全球影響力的熱點，此次民調主題涵蓋衛生、金融穩定與地緣政治問題。

歐巴馬政府過去將美國的外交政策重心朝亞太地區發展，當時拜登任職副總統。2016年上任的川普政府，則選擇對中國採取強硬立場。

事實上，川普與拜登如今都在較勁「誰能對中國更強硬」。今年1月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、拜登皆祝賀我總統蔡英文連任。

距離大選不到4個月，蓬佩奧上周宣布，正式反對中國對南海主張，全球不會同意中國將南海視為自身的「海上帝國」。這也是川普要制衡中國的部分舉措。

►美總統大選聚焦「川普VS反川普」！搖擺州民調倒戈挺拜登　真正原因曝光
►川普怒斥民調數字「假的啦」拒絕承認可能慘輸　拜登遙遙領先15%

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