美總統大選聚焦「川普VS反川普」！搖擺州民調倒戈挺拜登　真正原因曝光

▲美國現任總統川普（右）與美國前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

再100天左右，美國將選出未來4年的領導人，民主、共和兩大黨預計在8月黨代會推選候選人。但今年美國總統大選與其說是兩黨角逐，更像是挺川普與反川普的立場之爭。

按照慣例，民主與共和兩大黨將在8月下旬的黨代表大會推舉候選人角逐今年總統選舉。如無意外，前美國副總統拜登（Joe Biden）與尋求連任的現任總統川普（Donald Trump）將分別代表兩黨出馬競逐美國總統大位。

根據華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網（Washington Post-ABC News）19日民調顯示，拜登的全國支持率55%，擴大領先川普15個百分點。多項民調也都顯示，拜登領先川普的幅度達到2位數，連在立場保守的「福斯新聞網」（Fox News）民調中，拜登也以49%比41%，領先川普8個百分點。

即使從贏者全拿的選舉人團制角度分析關鍵搖擺州選情，紐約時報6月底民調顯示，在關鍵的威斯康辛、賓州、密西根、佛羅里達、亞利桑那、北卡羅來納州，這6個在4年前把川普送上總統寶座的搖擺州，川普全部輸給拜登。

從民調與輿論來看，白宮似乎已是拜登的囊中物。但細看民調可以發現，與其解讀為選民支持拜登，更正確的說法應該是選民不想讓川普繼續留在白宮。

WP-ABC民調就顯示，拜登支持者中有67%認為讓川普下台是重要的事，其中48%認為非常重要。只有24%的支持者是認真想要送拜登進白宮。

受制於疫情持續蔓延影響，距離大選僅剩4個月不到，雖然電視、報刊與網路廣告早已鋪天蓋地，但美國總統大選造勢其實尚未正式起跑。少了人潮洶湧的造勢活動，怎麼為自己製造曝光機會，形塑正面形象就看各陣營本事。

川普身為美國總統媒體曝光度自是不在話下，但高曝光度卻不見得是好事。疫情處理不當讓美國淪為全球大笑柄、引以為傲的經濟成績單也跟著疫情一併打回原點、在國際舞台頻頻退群引來和盟邦的齟齬，以及他上任3年半來美國社會撕裂更加嚴峻等，都讓川普可能在年底被踢出白宮。

但對川普的扣分，似乎沒有灌注到拜登這邊。形象傳統溫和的拜登在「地下室」躲疫情時，並未妥善利用網路為自己發聲。不論是疫情、中國議題、黑人平權示威活動，拜登的聲音總是細微如絲，難以在龐大的網路世界引來迴響，網路聲量遠遠落後於「推特王」川普。

面對疫情處理、經濟復甦、美中衝突等許多議題，打安全牌的拜登更多是批評川普的錯誤作為。儘管拜登陣營陸續提出施政理念，但由於近來太多議題占據媒體焦點，拜登的政見討論度依然低谷迴盪。

拜登對女性不當的肢體行為、兒子韓特（Hunter Biden）和烏克蘭與中國的政商關係，也都是選戰一旦展開，拜登必須面對的問題。

如何讓年輕選民走出去把票投給拜登，更是民主黨年底最需要面對的問題。

年近8旬的拜登難得露臉卻老是說錯話、記錯事，讓人對拜登心智是否退化有所質疑，這些已是個大問題，而拜登出線背後代表的民主黨建制派搓湯圓，讓疾呼自由、進步的支持者感到失望。怎麼催出這些認為拜登「不知道我們在想什麼」的多元族裔、千禧世代選票，將是拜登陣營勝敗的關鍵。

反觀川普，WP-ABC民調顯示，72%的川普支持者認為川普連任很重要，其中47%受訪者認為這至關重要。很顯然，儘管大環境對選情不利，這群川普口中的「沈默多數」（silent majority）仍將在11月力挺川普。

這場挺川普與反川普的對決孰勝孰敗，疫情與經濟預料將是影響關鍵。

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