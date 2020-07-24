德州單日死亡創新高！重災區火葬場塞爆　「火化得等2周」出動5冷凍車

▲ 德州休士頓衛生部持續追蹤病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，重災區德州日增死亡個案及住院人數都在22日創新高，迫使伊達爾戈郡（Hidalgo County）不得不暫時將死者遺體存放在冷凍車。德州一名高級衛生官員呼籲，應該再次頒布禁足令。

德州22日通報197起死亡案例，1萬893人住院，是全美疫情最嚴重的州之一。伊達爾戈郡位於該州最南端，與墨西哥接壤，上周病例增加60%，死亡人數增加一倍，超過360人。該郡法官柯特茲（Richard Cortez）表示，「我們的醫院是戰場，現在真的在苦戰。」

民主黨籍的柯特茲是伊達爾戈郡最高官員，向當地居民下達「就地避難」（Shelter in Place）的命令，因此與共和黨籍德州州長阿博特（Greg Abbott）產生分歧。阿博特堅稱，地方官員無權要求民眾待在家中。柯特茲則表示，當地火葬場的名單已經排到2周後，迫使全郡使用多達5輛冷凍車，每輛可裝50具屍體。

伊達爾戈郡最高醫療官員梅蘭德茲（Ivan Melendez）將確診者激增的部分原因歸咎於阿博特凌駕於地方官員之上，阻礙當地各級醫療系統運作。以醫學的角度來說，他認為，現下的確應該下達禁足令。

根據《路透社》，全美21日通報的死亡個案在6月10日後首度超過千人。過去5個月來，美國有超過14.2萬人死亡新冠肺炎，且有23州死亡人數還在攀升。多達44州確診人數仍呈上升趨勢，人口最多的佛州、德州及加州尤其嚴重。

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