已拘捕3人！美起訴4名中國研究員：藏匿與解放軍關係

▲美國司法部。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國司法部今天宣布，起訴4名中國研究員，原因是他們涉嫌隱匿與人民解放軍關係，是中國企圖「滲透美國機構以取得科技知識」的一環。據了解目前已拘捕3名，而在加州大學戴維斯分校從事軍事研究工作的唐娟（Juan Tang）因在中國駐舊金山領事館尋求司法庇護，尚未遭到逮捕。

加州北區聯邦法庭表示，6月20日聯邦調查局（FBI）獲得搜查令後，在唐娟家發現她與解放軍有關係的證據，當天將其帶回訊問，接著起訴簽證欺詐的罪名。但聯邦調查局表示，唐娟在搜查和問話完，就進入了中國駐舊金山領事館，至今未出。

美國國家安全助理總檢察長德梅斯（John Demers）說，中國共產黨的成員隱瞞與解放軍的關係，同時申請了研究簽證，就是占美國開放社會的便宜，並也利用學術機構計畫的機會為非作歹，我們將繼續與聯邦調查局一起調查。

▲ 美國聯邦調查局（FBI）。（圖／路透）

美國司法部更提到，聯邦調查局最近將針對涉嫌未申報、和中國軍方有聯繫的25個美國簽證持有人進行調查。德梅斯也補充，美國歡迎來自全球的學者和研究人員，但此次案件已顯示了中國政府利用美國的仁慈來進行滲透。

據《Axios》報導，若中國使用外交手段庇護犯有聯邦罪行的人，可能會加劇美中緊張關係，尤其美國正在打擊中國間諜和盜竊資訊。

每位被告均被指控犯有簽證欺詐罪，如果被定罪，將面臨最高10年的監禁和25萬美元的罰款。而在今天宣布起訴前，北京譴責這些指控的報導為「赤裸裸的政治迫害」。