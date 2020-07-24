「川金會」恐成絕響！北韓官員不願金正恩「冒生命危險出國」...怕染新冠

▲新冠肺炎全球疫情，可能使川普與金正恩兩人難於在11月美國大選前會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠肺炎（COVID-19）在全球的疫情毫無減緩跡象，想要美國總統川普與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩再度來場世紀性相逢，恐怕是難上加難！俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）表示，朝鮮勞動黨政治局不可能同意讓金正恩賭上生命危險出國；同時他也預測，若美國加強制裁力道，北韓很有可能實現去年底承諾的「聖誕禮物」。

馬歇各羅接受俄羅斯當地網路媒體《Newsru》採訪時表示，「由於川金會目前仍是國際專家學者與媒體間熱烈的討論話題，因此我要以常駐平壤的經驗、以北韓的角度來說明這些事。」

他表示，「新冠肺炎疫情目前看來很難在今年11月底前結束，此種情況下，朝鮮勞動黨政治局自然不可能同意讓金正恩出國，因為這對金正恩的生命安全與健康來說，無疑是一場致命威脅。」

他補充，「北韓早就體認到，美國不管由誰掌權，在外交策略上基本來說不會有太大的改變。雖然比起拜登，北韓在表面上好像更支持川普一點，但也僅止於國務委員長（金正恩）與川普間維持的好交情。」

▲俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（左）頒授二戰勳章。（圖／達志影像／美聯社）

馬歇各羅警告，若美國因為欲實現朝鮮半島無核化，而加強對北韓的制裁力道、甚至頒布新措施，那麼以北韓的立場來說，不排除實現去年底「聖誕禮物」承諾，在美國總統大選前來場「驚爆」。

「美國付出極大的努力，不惜對北韓實施新的制裁措施，若因此損傷兩國領導人的交情，贈送『聖誕大禮』可能性將變得非常高。北韓的目的只有一個，就是藉由威脅來遏止美國實施新的制裁措施。」

馬歇各羅也預測，南北韓關係未來可能更加惡化，甚至使雙方於2018年簽訂的《9.19軍事協議》瞬間化為廢紙，「兩韓的關係如同暴風雨前的大海，相對穩定的時期將在不久後結束，屆時雙方間的關係會更加緊張。」

據悉，馬歇各羅曾在5月底與俄羅斯《國際文傳電訊社》（Интерфакс）的訪談中分析北韓與美國重啟協商的可能，「北韓認為與美國間的對話毫無意義，因此不排除會延期至美國大選後。」

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