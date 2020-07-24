辣騎士秀性感手臂！超工整「4字」刺青曝真實身分　網笑炸：提醒自己要認命

▲這名騎士在手臂上刺上「家庭主婦」4個字。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會因為喜歡某個圖案、認同某個意念，又或是單純想紀念某件事，進而選擇「刺青」。一名網友日前PO出了一張照片，從畫面中可見，他前方的騎士也有刺青，對方手臂上刺上了「家庭主婦」4個字，字體十分工整、漂亮，雖然不知道背後蘊含的意義，但也引來網友熱議，「標楷體、新細明體，就是美」。

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，「蛤喇！沒看過家庭主婦膩？路上看到覺得很有趣，無惡意」。從原PO發出的照片可以見得，前方的這名騎士手臂上，刺有「家庭主婦」4個字，彷彿暴露了自己的真實身分，這4個字又大又黑，遠遠就能清楚看見，相當搶眼。

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不少網友在看到照片後，紛紛留言回應，「簡單四個字，辛酸血淚史」、「應該是外國人」、「很可愛又創意」、「右白虎，左家庭主婦」、「這個刺青超可愛」、「認命就算，還時時刻刻提醒自己」、「找到工作就在右手刺『職業婦女』」、「我也要刺一個」。

而在這篇貼文的留言處，竟也釣出了刺上「家庭主婦」的刺青師，由於他的功力精湛，因此被不少網友誇讚字體十分工整、漂亮，他則大方致謝。