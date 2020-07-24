健身女王「鼠蹊部腫塊」大如雞蛋…延誤治療奪命　死後臉書po文：他x的！

▲英國「健身女王」西森（Gemma Sisson）。（圖／翻攝自Facebook／Gemma Sisson）



記者張方瑀／編譯

英國一名「健身女王」在2018年罹患癌症，積極治療一年後痊癒，期間因為醫生與個人輕忽了複診的重要性，短短一年後癌症再度復發，而她也選擇住進安寧醫院，並在離世前用臉書留下警示訊息，「當你看到這則貼文，表示我已經平靜地離開了，盡情享受生活吧，不要認為一切都是理所當然，他x的我們另個世界見吧！」

住在英國里茲的39歲女子西森（Gemma Sisson）是一位頗有名的健美運動員，她曾獲得健身比賽冠軍，生活非常健康自律。西森2017年在鼠蹊部發現一顆彈珠大小的腫塊，但她不以為意，拖到2018年3月才就醫，當時醫生以為是「毛髮內生」，結果數個月後腫塊已經跟雞蛋一樣大，且疼痛無比，這才發現她骨盆的四個淋巴結都有癌細胞，都已是第三期。

▲西森積極治療一年後以為已經完全康復。（圖／翻攝自Facebook／Gemma Sisson）

西森說，確診時她非常訝異，「我身體其餘的地方都感到非常健康，體重沒有減輕，胃口也沒有變化，直到開始化療才意識到自己是真的罹癌。」經過數周的治療與術後調理後，西森在2019年1月結束療程，她認為自己已經戰勝疾病了。

沒想到，2019年3月她又開始感到背部疼痛，但她不以為意，7月接受醫院常規掃描時，醫生也未檢查全身，因此將她的回診次數調到12個月一次。沒想到西森因為背部與頸部疼痛去看私人物理治療師時，進行核磁共振掃描才發現，她的癌細胞已經擴散到脊椎。

▲西森生前積極推動強制癌症病患進行全身掃描檢查。（圖／翻攝自Facebook／Gemma Sisson）



經過了數次手術治療後，西森在2020年4月月底住進安寧醫院，並在5月底與交往16年的伴侶瑞奇結婚，最後於22日病逝。就在西森病逝後幾個小時，她的臉書突然發出一則貼文，開頭就寫著，「如果這張照片被貼出來，表示我堅持好久之後終於還是死了。」

西森在文中寫道，「雖然離開我的親人讓我心碎，但我也很高興終於能擺脫這個混蛋疾病留給我的模樣，我希望能透過自己的癌症故事，請求能夠強制執行二次癌症掃描。」目前還不知道是誰替她發出這篇貼文，或是西森自行設定上傳時間。

「我想讓所有愛我的人知道，所有痛苦和折磨現在都已經停止了，我終於得到了安寧，如果有人要從中知道什麼的話，那就是生命是短暫的，我們都認為這件事不會發生在自己身上。」西森寫著，「這可能會發生在正在讀文章的你們身上，所以盡情享受生活吧，不要認為一切都是理所當然，他x的我們另個世界見吧！」

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