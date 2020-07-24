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快訊／台積電390元開盤再創歷史新高！市值飆上10.11兆元

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▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）24日跳空，早盤以390元開出，上漲8.5元，市值再衝上10.11兆元，股價及市值再刷歷史新高。

分析師郭哲榮表示，台積電開盤跳空漲2%，主要是因為台積電的對手「英特爾」公布Q2季報，不僅毛利率降到11年最低，還推遲下一代晶片上市時間，就是7奈米製程有問題，導致良率低迷；英特爾盤後大跌10%，英特爾的競爭對手AMD則大漲8%。

請繼續往下閱讀...

郭哲榮說，英特爾7奈米生產不順，就可能要找台積電代工，假設不找台積電，那麼AMD市占只會越來越大，台積電又是AMD的供應商，也就是說，無論如何，台積電都將受惠，這也是為何台積電股價創歷史新高的主因。

台積電ADR隨美股下跌，收盤跌1.69%，以67.37美元收，外資賣超台積電13179張，投信賣超121張，自營商賣超495張，合計賣超為13795張。由於台積電Q2財報亮眼，外資法人相繼調升台積電目標價，由3字頭上調至4字頭，共11家機構喊出台積電將超過400元。

台積電法人說明會釋出多項好消息，包括第二季稅後純益、每股盈餘雙雙創歷史新高，第三季營收可望季增7.9%至10.8%，全年營收將成長超過2成，將改寫歷史新高。

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