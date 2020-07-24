車燈龍頭大廠帝寶回台了！斥資21億元擴大高階產線

▲經濟部通過車燈大廠帝寶回台投資擴大產能。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，AM車燈龍頭大廠也響應。經濟部投資臺灣事務所召開「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議，再通過AM車燈龍頭大廠帝寶工業投資超過21億元，以擴大彰濱工業區與新營工業區生產規模，並將招募69名本國人才，把中美貿易戰負面影響降至最低，確保競爭優勢。

臺灣汽車零組件供應鏈一向與國際汽車大廠密不可分，尤以美國為主要外銷市場，美中貿易戰後臺廠一一採因應措施避險。繼堤維西、麗清科技等車燈要角在去(108)年響應回臺建廠擴產，帝寶工業也要加碼逾21億元提升臺灣母廠產能。

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成軍40年的帝寶從鹿港5人小工廠到世界級AM車燈製造大廠，自有品牌「DEPO」行銷近200國，除了南北極，全世界各角落都可發現「DEPO」身影，尤其在高品質要求的歐美市場更深獲信賴。

帝寶在鹿港、彰濱、新營設有生產基地，也是國內車燈業中最早「登陸」廠商之一，陸續布局昆山、丹陽、合肥、寧波、南昌。面對中國大陸工資上揚、環保法規趨於嚴格等投資環境轉變，加上貿易戰持續紛擾，帝寶決定擴大臺灣廠區營運與生產規模，往精緻化、高附加價值產品發展，中國大陸則著重中、低價位產品，形成兩岸水平分工架構，以符合國際大客戶需求。

除斥資在彰濱工業區增設13條產線聚焦美規產品，興建自動倉儲提升原物料與成品物流管理效率，並導入工業物聯網朝智慧型工廠邁進。另於臺南市新營工業區新建模具技研廠，就近提供臺南新營廠及第二研發中心所需。同時持續強化高階產品研發能量與自動化製程技術，協力推動車燈業新發展，使臺灣坐穩世界最大汽車車燈出口國寶座。

依據經濟部統計，總計「投資臺灣三大方案」已吸引567家企業，投資約1兆6百億元，預估創造超過8萬8千個本國就業機會。後續尚有66家企業排隊待審。

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