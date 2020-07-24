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美破400萬例！川普取消「共和黨代表大會」　佛奇：2021年才能談正常生活

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布取消佛州的共和黨全國代表大會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情惡化，確診人數23日突破400萬大關。總統川普宣布取消原定9月在佛州傑克遜維爾（Jacksonville）舉辦的共和黨全國代表大會。白宮冠狀病毒工作小組成員、傳染病權威佛奇（Dr. Anthony Fauci）認為，如果疫苗順利生產與供應，2021年才可能再一次討論回歸正常生活。

綜合CNN、《政客》報導，川普23日宣布取消佛州的共和黨全國代表大會，「我告訴我的團隊，該是時候取消」。他解釋，疫情期間不是舉辦「盛大、擁擠集會」的「正確時機」，「我們不想要冒著任何風險……這是個不同的世界，而且在好一段時間內都將如此」。

川普透露，他的提名演說將改為透過網路進行，重申仍會以「不同形式」發表談話，原定於北卡羅來納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）舉辦的會前官方會議也會按照計畫舉辦。

川普與共和黨原本選定在北卡州夏洛特舉辦大會，遭州長庫柏（Roy Cooper）以公衛安全為由拒絕，上個月才把活動地點改往佛州。

▲▼ 美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci)。（圖／路透）

▲美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci）認為，如果疫苗開發與供應成功，2021年才能再次討論回歸正常生活。（圖／路透）

佛奇（Dr. Anthony Fauci）於23日轉述疫苗開發公司的消息表示，「2021年時，可能產出多達幾億的劑量……過了一陣子以後，甚至可以獲得10億劑」。他認為，如果上述時程成真，擁有成功、足夠的疫苗，可以讓大多數人口接種以後，「我們才可以再一次開始討論真正的正常。但這將會是一個漸進的過程」。

截至台灣時間24日上午10時左右，美國累計403萬4,831例確診，14.4萬人染疫死亡，其中1/4的病例是在過去15天內通報，而佛州也成為最新疫情重災區。

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