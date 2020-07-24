影／蓬佩奧揪「志同道合國家」組新集團　聯手對抗中國：不要讓共產黨改變世界！

▲蓬佩奧呼籲自由國家組新的集團。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美中關係自貿易戰至今，呈現直線上升的惡化，美國首先出聲下令關閉中國駐德州休士頓領事館，引發中方憤怒，砲轟「這是相當無理的決定」，緊接中國也不甘示弱，對外宣布「考慮關閉美國駐武漢領事館」。對此美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國應該用更加「果斷」的方式對付中國，是時候與志同道合的國家組成新的集團。

根據《路透社》報導，日前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，面對中國與美國的競爭，美國需要嚴陣以待，中國明顯想在區域上取代美國，且野心極大的想要改變國際秩序。美國國務卿蓬佩奧則在23日的談話中提到，「中國軍隊已經變得更加強硬、有威脅性，北京的態度也是不可被信任的，他們的作為已經威脅著我們的人民與繁榮」。

蓬佩奧日前在出訪英國時，曾提到「現在也許是一個時間讓志同道合的國家組成一個新的集團，如果自由的世界沒有做出改變，中共就會改變我們」。外界分析，中美關係已降到10年來最低點，加上進入雙方計畫互關領事館，可能將會進入更冰點的狀態。

儘管美國已經下令關閉中國在休士頓的領事館，美國外交人員仍如期飛往上海，對此美國國務院則沒有對外回應。

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